TURKCELL Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4'üncü hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Ligde 4'üncü hafta yarın saat 12.00'de Hakkarigücü Spor - Alg Spor müsabakasıyla start alacak. Öte yandan Beylerbeyi Spor Kulübü - Karadeniz Ereğli Belediye Spor müsabakasının ise ertelendiği açıklandı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde haftanın programı şöyle:
12.00 Hakkarigücü Spor - Alg Spor (Merzan Şehir)
14.00 Galatasaray - Bornova Hitab Spor (Florya Metin Oktay Tesisleri)
14.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi - Trabzonspor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)
14.00 Amed Sportif Faaliyetler - Ünye Kadın Spor Kulübü (Diyarbakır Seyrantepe 1 No'lu Çim Saha)
14.00 Beşiktaş JK United Payment - Çekmeköy Bilgidoğa (İBB Gaziosmanpaşa Halit Kıvanç)
14.00 Fatih Vatan Spor - Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget G.S.K (Bahçelievler İl Özel İdare)
Son Dakika › Spor › Kadın Futbol Süper Ligi'nde 4. Hafta Başlıyor - Son Dakika
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