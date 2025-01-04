VOLEYBOL Kadınlar 1'inci Ligi'nde 14'üncü haftanın açılış gününde alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU
Vakıfbank-Info Yatırım Karşıyaka: 1-3
Bodrum Bld. Bodrum Spor- Sakarya Voleybol: 2-3
Yeşilyurt-İBB Spor: 0-3
B GRUBU
MKE Ankaragücü Onyx-İlbank: 0-3
Elazığ Bordo Spor-İBA Kimya TED Ankara Kolejliler: 0-3
Karayolları-Alpet Zeren Spor: 0-3
PTT-ALS Voleybol: 3-1
14'üncü hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla tamamlanacak. Program şöyle:
14.00 Edremit Bld. Altınoluk-Beykoz Bld.
14.00 Havran Bld.- Çanakkale Bld.
14.00 Bozüyük Bld. Eğitim Spor-Papara Göztepe
Son Dakika › Spor › Kadınlar 1. Ligi'nde 14. Haftanın Sonuçları - Son Dakika
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