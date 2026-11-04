Kadınlar Basketbol Kupası'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçı Gaziantep'te oynanacak - Son Dakika
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Kadınlar Basketbol Kupası'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçı Gaziantep'te oynanacak

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Kadınlar Basketbol Kupası\'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçı Gaziantep\'te oynanacak
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Kadınlar Basketbol Kupası\'nda Galatasaray-Fenerbahçe maçı Gaziantep\'te oynanacak
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31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası kapsamında Galatasaray Çağdaş Factoring ile Fenerbahçe Tarfin, 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda karşılaşacak. Gaziantep Valiliği, dev maçın şehre ayrı bir heyecan kattığını açıkladı.

Galatasaray Çağdaş Factoring ile Fenerbahçe Tarfin arasında oynanacak 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası maçına Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu ev sahipliği yapacak. Dev maç 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası maçının oynanacağı yer ve tarihi belli oldu. Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek dev maç yakın zamanda yapımı tamamlanan Gaziantep Kamil Ocak Kapalı Spor Salonu'nda 9 Aralık Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

Konu ile Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Basketbolun kalbi Gaziantep'te atacak. Türkiye Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Serhan Antalyalı ve beraberindeki heyet, Valimiz Kemal Çeber'i makamında ziyaret etti. Ziyarette, Gaziantep'te basketbolun gelişimi ve sportif faaliyetler ele alındı. 31. Cumhurbaşkanlığı Kadınlar Basketbol Kupası kapsamında Fenerbahçe Tarfin ile Galatasaray Çağdaş Factoring arasında oynanacak dev karşılaşmanın Kamil Ocak Spor Salonu'nda 9 Aralık 2026 Çarşamba saat 19.00'da gerçekleştirilecek olması şehrimize ayrı bir heyecan katıyor. Nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ediyor, takımlarımıza başarılar diliyoruz. Sporun ve heyecanın şehri Gaziantep" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Gaziantep ValiliğiGalatasarayFenerbahçeBasketbolGaziantepGüncelSporSon Dakika

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