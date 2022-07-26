Kadınlar U15 Ligi Denizli'de başlıyor - Son Dakika
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Kadınlar U15 Ligi Denizli'de başlıyor

26.07.2022 12:35
Kadınlar U15 Ligi Denizli'de başlıyor

Denizli'den Horozkentspor, Sultanlarspor ve Muğla Ege Yıldızları takımının katılacağı u15 ligi 29 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak.

Denizli'den Horozkentspor, Sultanlarspor ve Muğla Ege Yıldızları takımının katılacağı u15 ligi 29 Temmuz 2022 tarihinde yapılacak maçlarla başlayacak.

Kadınlar U15 Ligi heyecanı Denizli'de başlıyor. Kadınlar U15 Ligi'nin ilk haftasında Akkonak Stadı'nda Horozkentspor ile Sultanlarspor saat 19.00'da karşılaşacak. İki devreli lig usulüne göre oynanacak maçların tamamının Denizli'de oynanacağı, karşılaşmalar sonunda ilk sırayı alan takım elemeli üst tur maçlarında mücadele edecek.

Ligi değerlendiren Horozkentspor Bayan Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Osman Kıraç Horozkentspor Bayan Futbol takımı olarak alt yapısı ve A takımı olarak Türkiye'de bilinen gelişen büyüyen bir takım olarak boy gösterdiklerine dikkat çekerek "Takımızın yapısı olarak alt yapıya çok önem veriyoruz. A Takımızın da yüzde doksanı alt yapıdan kendi yetiştirdiğimiz futbolcular. Bu yıl yetişen iki kızımızı A takıma dahil ettik. İlerleyen zamanlarda bu sayıyı daha da artıracağız. Kendi öz kaynağımızla harekete ederek bu konuda yetiştiren geliştiren bir misyonumuz var. Bu hafta da öz kaynağımıza yönelik TFF'nin U15 Ligi maçlarımız başlayacak. Maalesef ilimizde ve diğer illerde bayan takımının az olması nedeniyle 3 takımın katılacağı bir lig olacak. Tüm futbolu seven herkesi kızlarımızın müsabakalarına bekliyoruz. Çalışmalarımız ve hedefimiz, futbolu seven ilgisi ve yeteneği olan kızlarımızı futbol kızlar Ligine ve Milli takım seviyesine hazırlamaktır. Takımımızın Misyonu ve Vizyonuna uygun olarak her yaş grubunda başarılı olmaktır" dedi.

"U15 ligindeki hedefimiz güzel oyun ve mücadele sergilemek"

Sultanlarspor Kulüp Başkanı Ahmet Özeren de "Denizli Sultanlarspor Kulübü kurulduğu 2020 yılından sonra ilk defa resmi maça çıkacak. Bundan dolayı çok mutlu ve sevinçliyiz. U15 ligindeki hedefimiz güzel oyun ve mücadele sergilemek. En iyi sonucu almak. Çocuklarımızın gelişimini sağlamaktır. Onların maç gelişimi ve tecrübesi artırmak, kondisyon kazanmalarına katkı sağlamaktır. Bu anlamda bu maçların ülke genelinde artırılarak devam ettirilmesi hatta yerel değil de Türkiye Şampiyonası olarak yaptırılmasını umut ediyoruz. Katılan tüm takımlara başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

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Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kadınlar U15 Ligi Denizli'de başlıyor - Son Dakika

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