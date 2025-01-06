Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, attığı 2 golle maça damga vurdu - Son Dakika
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Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, attığı 2 golle maça damga vurdu

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Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu'nda 4. Lig ekibi Deporiva Minera'ya konuk oldu. 5-0 kazanan İspanyol devinde karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 2 gol birden atarak maça damga vurdu.

06.01.2025 22:21  Güncelleme: 22:46
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Real Madrid, İspanya Kral Kupası Son 32 Turu karşılaşmasında deplasmanda 4. Lig takımlarından (Segunda Liga RFEF) Deportiva Minera ile karşı karşıya geldi. İspanyol devinin 5-0 kazandığı müsabakaya ilk 11'de başlayan ve 90 dakika sahada kalan milli futbolcumuz Arda Güler, takımı adına 2 gol birden attı.

FARKI 3'E ÇIKARTAN GOLÜ ATTI

Arda, karşılaşmanın 28. dakikasında İspanyol devinin 3. golünü kaydetti. Sağ kanatta topla buluşan 19 yaşındaki genç yetenek, merkeze yöneldikten sonra şutunu attı ve top kalecinin bakışları arasında filelerle buluştu. Bu gol, milli yıldızımızın Kral Kupası'ndaki ilk golü olurken skor da 3-0'a geldi.

Arda Güler'in ilk golü;

Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Kaleci sadece izlemek yetindi: Arda Güler'den şahane gol
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

MAÇIN SKORUNU DA BELİRLEDİ

Real Madrid'in diğer gollerini 5. dakikada Valverde, 13. dakikada Camavinga ve55. dakikada Luka Modric atarken, bir kez daha sahneye çıkan ve son sözü söyleyen milli yıldızımız Arda Güler oldu. 90 dakika sahada kalan Arda, 88. dakikada Mbappe'nin taşıdığı topta Fran Garcia'nın pasıyla boş kaleye topu gönderdi ve kendisinin 2, takımının 5. golünü kaydetti.

Arda Güler'in ikinci golü;

Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor
Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, 2 gol birden attı
GÖRÜNTÜ: Tivibu Spor

ANCELOTTI'YE MESAJI VERDİ

Mücadeleyi 9.8 reytingle tamamlayan milli futbolcumuz Arda Güler, sergilediği performansla maçın yıldızlarından birisi olurken taraftarlarından da tam not aldı. Karşılaşmada 90 dakika sahada kalan Arda Güler, gelecek haftalarda ilk 11'de forma şansı bulmak için Carlo Ancelotti'ye de güçlü nedenler sundu.

DEVRE ARASINDA RAKİP FUTBOLCU FORMASINI İSTEDİ

Öte yandan karşılaşmada çok ilginç bir an da yaşandı. Deportiva Minera futbolcusu Omar Pedromo, mücadelenin sonunu beklemeden devre arasına girilirken Arda Güler ile forma değiştirdi. Bu anlar,en çok konuşulan konulardan birisi oldu.

Ancelotti\'ye mesajı verdi: Arda Güler, attığı 2 golle maça damga vurdu

Real Madrid, Arda Güler, Madrid, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ancelotti'ye mesajı verdi: Arda Güler, attığı 2 golle maça damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Çelikk:
    Ancak Böyle Dandik Takım da Gol Atar Kendi Gibi 17 31 Yanıtla
  • Murat Saka:
    bakıyoruda herkezin teknik tıraktör olmuş. sen onu izlemek için bilet bile alamazsın 20 8 Yanıtla
  • maximusti35:
    şu çocuğu da artık ciddi maçlarda oynatın. oynatmayacaksanız kiralayın da futbolu unutmasın 21 2 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    febem gibi büyük takım olunca fos amatör takım olunca show 2 13 Yanıtla
  • Umt:
    troller 2 gol attı o takımda bu maçta 2 gol atan yok mal mal yorum yazıyosunuz amatör boş takım diyenlere söylüyorum. 5 8 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    mahalle takımına atmış 2 3 Yanıtla
  • Fatih Terim:
    arda boş beleş bir balondur 2 3 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    bu arda muhaliflerinin takimları olimpiyakos olmalı yada onlara bizim takımları monte etmeli 3 0 Yanıtla
  • Abdul Mecit el sabah:
    böyle takıma ebende gol atar. Üçünvü lig takımı Arda da ikinci lig oyuncusu 0 3 Yanıtla
  • Coskun Kokoc:
    Maçı canlı 90 dakika seyrettim, bu maçta Arda hariç herkes kendine oynadı. İbrahim Diaz sözde Valverde ile birlikte Ardanın en iyi arkadaşı. Ardanın evinde üçü beraber mangal partisi yapmışlardı. Geçen sezon. Diaz çok bencil bom boş verse Arda boş kaleye gol atacak. Yok illa kendisi atacak. Her maçta Ardaya aynısını yapıyor. Bizim Arda uyanık olsun artık kendine oynasın. Zaten yetenek var sadece konularda daha hızlı ve seri hareket etmesi lazım. Ancelotti o yüzden oynatmıyor onu. 40 yaşındaki Modriç bile Arda'dan daha çok koşuyor. Arda ilk onbirde sürekli oynamak istiyorsa daha hızlı koşması lazım. Ataklarda daha hızlı ve seri olması lazım. Bence İdmanlarda bol şut çalışsın ve koşu çalışsın 3 0 Yanıtla
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