Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı

28.06.2023 13:40

Napoli'de parlayan ve Chelsea'ye transfer olan Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer oldu. 25 milyon euroluk sözleşme imzalayan Koulibaly, doğru ülkeye gittiği için mutlu olduğunu belirtti. Ayrıca bu transferin ailesi için önemli olduğunu ve Senegal'deki sosyal faaliyetlerini desteklemek için tüm ailesinin iyi yaşamasına yardımcı olabileceğini söyledi.

Napoli'de yıldızı parladıktan sonra Chelsea'ye transferi gerçekleşen Kalidou Koulibaly'nin yeni adresi Al Hilal oldu. 25 milyon euroluk sözleşmeye imza atan başarılı stoper, Müslüman olduğu için bu kararı aldığını açıkladı.

"MÜSLÜMAN OLARAK DOĞRU ÜLKEYE GİDİYORUM"

Koulibaly yaptığı açıklamada, "Suudi ligindeki en iyi takımı seçtim. Mutluyum çünkü bir Müslüman olarak doğru ülkeye gidiyorum. Gelişmekte olan bir lige ilk gelenlerden biri olduğum için çok mutluyum. Suudi Arabistan ve Al Hilal'in yeni spor tarihi yazmasına yardımcı olmayı umuyorum. Ayrıca bu sözleşme ailem için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜM AİLEMİN İYİ YAŞAMASINA YARDIM EDEBİLECEĞİM"

Yıllık 25 milyon euro kazanacak stoper bu konuyla ilgili ise, "Anne babamdan kuzenlerime ve her şeyden önce Senegal'deki 'Capitaine du Cœur' derneğimin sosyal faaliyetlerini desteklemek için tüm ailemin iyi yaşamasına yardım edebileceğim." dedi.

Dünyaca ünlü stoper Koulibaly, Suudi Arabistan'a transfer olma nedenini tek cümleyle özetledi
Dünyaca ünlü stoper Koulibaly, Suudi Arabistan'a transfer olma nedenini tek cümleyle özetledi
Dünyaca ünlü stoper Koulibaly, Suudi Arabistan'a transfer olma nedenini tek cümleyle özetledi
YORUMLAR
500

Kalidou Koulibaly, Suudi Arabistan, Al Hilal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Shakira, Pique'nin ihanetini babasının yoğun bakımda olduğu süreçte öğrendi
14:06 Ayrılığa dair en bomba itiraf Shakira'dan: Pique'nin ihanetini babam yoğun bakımdayken öğrendim
13:57 Ünlülerin Tatil Paylaşımları
13:52 Ünlü isimler Kurban Bayramı'nı kutladı! Hadise ise sırt dekolteli pozlarını paylaştı
13:54 Bakan Özhaseki'den depremzede kadının ev talebine iç ısıtan yanıt: Bittiğinde gelip seni evine çıkaracağız
13:49 Bakan Özhaseki'den depremzede kadının ev talebine iç ısıtan yanıt: Bittiğinde gelip seni evine çıkaracağız
13:28 Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı
13:24 Dünyaca ünlü stoper Koulibaly, Suudi Arabistan'a transfer olma nedenini tek cümleyle özetledi
13:26 Kayıp kadın Büyükada'da ölü bulundu, ünlü sunucu yaşadığı isim benzerliği nedeniyle telefonları susmadı
13:22 Cansız bedeni bulunan kadınla isim benzerliği yaşayan Özlem Yıldız sessizliğini bozdu: Telefonum susmadı, ben iyiyim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2023 14:21:02. #1.11#
SON DAKİKA: Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement