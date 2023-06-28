Kalidou Koulibaly, Müslüman olduğu için Al Hilal'e transfer olduğunu açıkladı

Napoli'de yıldızı parladıktan sonra Chelsea'ye transferi gerçekleşen Kalidou Koulibaly'nin yeni adresi Al Hilal oldu. 25 milyon euroluk sözleşmeye imza atan başarılı stoper, Müslüman olduğu için bu kararı aldığını açıkladı.

"MÜSLÜMAN OLARAK DOĞRU ÜLKEYE GİDİYORUM"

Koulibaly yaptığı açıklamada, "Suudi ligindeki en iyi takımı seçtim. Mutluyum çünkü bir Müslüman olarak doğru ülkeye gidiyorum. Gelişmekte olan bir lige ilk gelenlerden biri olduğum için çok mutluyum. Suudi Arabistan ve Al Hilal'in yeni spor tarihi yazmasına yardımcı olmayı umuyorum. Ayrıca bu sözleşme ailem için çok önemli." ifadelerini kullandı.

"TÜM AİLEMİN İYİ YAŞAMASINA YARDIM EDEBİLECEĞİM"

Yıllık 25 milyon euro kazanacak stoper bu konuyla ilgili ise, "Anne babamdan kuzenlerime ve her şeyden önce Senegal'deki 'Capitaine du Cœur' derneğimin sosyal faaliyetlerini desteklemek için tüm ailemin iyi yaşamasına yardım edebileceğim." dedi.