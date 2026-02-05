Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor - Son Dakika
Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

05.02.2026 14:21  Güncelleme: 14:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin imza töreninde giydiği eski ayakkabılar sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada yapılan yorumlar arasında ''Adam futboldan başka bir şeye odaklanmıyor'', ''Dünyanın en büyük yıldızlarından biri ama hala aynı ayakkabıları giyiyor'', ''İşte gerçek profesyonellik'' ve ''Ne kadar da mütevazı'' ifadeleri öne çıktı.

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yeni transferi N'Golo Kante, imza töreniyle sarı-lacivertli camiaya resmen katılırken detaylarda gizli bir görüntü sosyal medyada gündem oldu. Yıldız futbolcunun törende giydiği ayakkabılar, futbolseverlerin dikkatinden kaçmadı.

ESKİ AYAKKABILAR SOSYAL MEDYAYI KARIŞTIRDI

Kante'nin imza töreninde tercih ettiği ayakkabıların yeni olmadığı, hatta bir süredir kullanıldığı fark edildi. Bu detay kısa sürede sosyal medyada yayılırken, futbolseverlerden dikkat çeken yorumlar geldi.

"NE KADAR DA MÜTEVAZI" YORUMLARI

Taraftarlar ve futbolseverler, yıldız oyuncunun bu tercihini övgüyle karşıladı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda, "Adam futboldan başka bir şeye odaklanmıyor", "Dünyanın en büyük yıldızlarından biri ama hâlâ aynı ayakkabıları giyiyor", "İşte gerçek profesyonellik" ve "Ne kadar da mütevazı" ifadeleri öne çıktı.

KANTE'NİN KARAKTERİYLE ÖRTÜŞTÜ

Daha önce de sade yaşam tarzı, alçakgönüllü tavırları ve gösterişten uzak duruşuyla bilinen N'Golo Kante'nin bu görüntüsü, futbol kariyeri boyunca sergilediği profil ile örtüştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, yıldız ismin bu yönünü ayrıca benimsedi.

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Ali krklk Ali krklk:
    İsrafa o kadar alışmışız ki normal olan davranis garip bir olaymış gibi haber olabiliyor maalesef. 94 3 Yanıtla
  • sehmus fatih sehmus fatih:
    adamsın kante imanlı kante 69 8 Yanıtla
  • Gk541851 Gk541851:
    fenerbahçeli değilim fakat kante chelsea döneminde izler hayrandım inanılmaz mutevazi yokluk görmüş biri bir dönem chelsea nın takıma dağıttığı ya galibiyet yada şampiyonluk hatırlamıyorum ek primi almayan bir oyuncu 51 2 Yanıtla
  • Halil Akpinar Halil Akpinar:
    Yav adam 35 yaşinda yillık 11milyon Euro alacak imza parası 14 .küsur milyon Euro alacak mütavazı diye haber yapilacak 15 20 Yanıtla
  • Cihangir Yazici Cihangir Yazici:
    çin malı çıkmasın 2 15 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
