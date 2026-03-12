Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor - Son Dakika
Kante'nin oturduğu evi duyanlar hayret ediyor

12.03.2026 16:43
Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante'nin mütevazı yaşam tarzı gündem oldu. Kante'nin 3+1 bir eve taşındığı ve asistanlık teklifini reddettiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi N'Golo Kante hakkında dikkat çeken bir detay gündeme geldi. Dünya futbolunun en mütevazı isimlerinden biri olarak gösterilen Fransız yıldızın yaşam tarzı futbolseverlerin ilgisini çekti.

3+1 EVDE YAŞADIĞI KONUŞULUYOR

N'Golo Kante'nin altında AVM bulunan 3+1 bir eve taşındığı konuşuluyor. Dünya futbolunun en önemli orta sahalarından biri olarak gösterilen Fransız yıldızın sade yaşam tarzı uzun süredir bilinen özellikleri arasında yer alıyor.

Başarılarına rağmen gösterişten uzak bir hayat sürmesiyle tanınan Kante'nin bu tercihi de futbol dünyasında dikkat çeken detaylardan biri oldu.

"BİRİNE İŞ ÇIKARMAYI SEVMEM"

Kante'nin Fenerbahçe'den gelen "asistan ister misin?" teklifini de geri çevirdiği belirtildi. Fransız futbolcunun bu teklife, "Birine iş çıkarmayı sevmem." sözleriyle yanıt verdiği ifade edildi.

