Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var - Son Dakika
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Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra birçok takımdan teklif alan teknik direktör İsmail Kartal'a yurt dışından bir teklif daha geldi. İran ekibi Persepolis, 63 yaşındaki tecrübeli teknik adamı takımın başına geçirmek için resmi teklif yaptı. Daha önce aldığı tüm teklifleri geri çeviren Kartal'ın bu teklife vereceği yanıt merak ediliyor.

19.01.2025 17:30  Güncelleme: 17:36
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Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'yi çalıştıran İsmail Kartal'ın takipleri her geçen gün artıyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-lacivertlilerle geçirdiği başarılı sonrası birçok takımdan teklif alırken, bu ekiplerin arasına sürpriz bir tane daha eklendi.

PERSEPOLİS'TEN RESMİ TEKLİF ALDI

Ajansspor'un haberine göre; İsmail Kartal'a resmi teklif ileten son takım, İran ekibi Persepolis oldu. Geçtiğimiz haftalarda Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Taawon da Kartal'ın kapısını çalmıştı. Al-Taawon sonrası Süper Lig ekiplerinden Kayserispor da deneyimli çalıştırıcıya teklif götürmüş ancak olumsuz yanıt almıştı. 63 yaşındaki çalıştırıcının İran'dan gelen teklife vereceği cevap ise merak konusu oldu.

PERSEPOLİS'İ MUSTAFA DENİZLİ ÇALIŞTIRMIŞTI

Hatırlanacağı üzere Mustafa Denizli 2006-2007 ve 2011-2012 yıllarında Persepolis'te iki dönem görev almıştı. Rıza Çalımbay ise geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada İran temsilcisinden aldığı teklifi reddettiğini bildirmişti.

Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal\'a yurt dışından resmi teklif var

Suudi Arabistan, Mustafa Denizli, İsmail Kartal, Rıza Çalımbay, Kayserispor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, İran, Son Dakika

Son Dakika Spor Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Çelikk:
    Tırt Adam vasıfsız 8 10 Yanıtla
  • Çelikk:
    İsmail Kartal Ancak senin evinin kapısı alırlar Ferhat canın kucak isitiyor Herhalde sende basketbol topu musun??? 13 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik sen gaymisin ??? 7 2 Yanıtla
  • Çelikk:
    ferhat sen Beşiktaş A Bak Çarşamba günü Atletico Bilbao kucağına Alacak ha haaa 1 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    çelik tedavi ol üzüldüm sana şimdi cidden 1 3 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sevgili kartal senin için tecrübe olur git avantajın çok iranda krallar gibi yaşa aylık masrafın 300 doları geçmez herşey ucuz benzinin litresi 10 ytl git kurtar kendini belki iran ligi sayende daha çok seyredilir 2 0 Yanıtla
  • Güven GÖRGÜLÜ:
    gülmesi neşeli olması konusunda biraz desteğe ihtiyacı var. kameraya konuşma insanlarla iletişim vs 0 1 Yanıtla
  • Celâl YILDIRIM:
    bence şartlar izin verirse hiç düşünmeden gitsin çok taraftarı olan bir takım bir'de kültürü aynı Türkçe bilen çok rahat bir ülke hiçbir zaman yabancılık yaşamaz 0 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    sen Beşiktaş'a üzül bu sene kupa yerine babayı alacaksınız dümbılükk 0 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Kapısını çalan takıma çok şaşıracaksınız: İsmail Kartal'a yurt dışından resmi teklif var - Son Dakika
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