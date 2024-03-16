Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor'u ağırladı. Kıran kırana geçen maçı konuk takım kazandı.
Mücadeleye etkili başlayan konuk takım Antalyaspor, 5. dakikada Bünyamin'in attığı golle 1-0 öne geçmeyi başardı.
Bulduğu gol sonrası baskısını sürdüren Antalyaspor, 37. dakikada penaltı kazandı. Safuri'nin kullandığı köşe vuruşunda hakem, Gedson'un hava topu mücadelesinde Bahadır'a faul yaptığını söyledi ve penaltıyı verdi. Topun başına geçen Buksa golü attı takımını 2-0 öne geçirdi.
İkinci yarının ilk saniyelerinde maça ortak olmak isteyen Beşiktaş, yeni yıldızı Ernest Muci'nin kaydettiği golle skoru 2-1'e getirdi.
Maçın 90+5. dakikasında köşe vuruşunda ileri çıkan kaleci Mert Günok kafayı vurdu ve top Naldo'dan sekti. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen hakem Burak Pakkan, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Rashica topa vururken dengesini kaybedip 2 kere dokununca ağlara giden top gol değeri kazanmadı. Ve Beşiktaş penaltıdan yararlanamadı.
Kıran kırana geçen mücadelenin geri kalan dakikalarında başka gol olmayınca Antalyaspor maçtan 3 puanla ayrılan taraf oldu.
Son Dakika › Spor › Kara Kartal'a sahasında soğuk duş! Beşiktaş, Antalyaspor'a 2-1 yenildi - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Bitexen Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Beşiktaş'ın golünü Muçi atarken, Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Buksa kaydetti. Beşiktaş, son dakikalarda penaltı kazandı ancak gol geçerli sayılmadı. Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Göztepe, evinde konuk ettiği Ankara Keçiörengücü ile 0-0 berabere kaldı. Maçta her iki takım da gol bulamadı. İki takımın da birçok gol pozisyonu olmasına rağmen, kale direkleri ve iyi savunma performansları sonucunda maç golsüz tamamlandı.
Beşiktaş'ın teknik direktörü Fernando Santos, Süper Lig'de iç sahada oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Tüpraş Stadyumu'nda 9 puan kazanan Portekizli teknik direktör, son 2 maçta yenilgi aldı. Beşiktaş, Antalyaspor karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetle üst üste 3. kez mağlup oldu ve taraftarı önünde de 2 maç üst üste kaybetti. Fernando Santos'un takımı, Tüpraş Stadyumu'nda toplamda 7 puan kaybetti.
Beşiktaş'ın Arnavut futbolcusu Ernest Muçi, Antalyaspor karşısında attığı gol ile Süper Lig'deki gol sayısını 2'ye çıkardı. Muçi, Beşiktaş formasıyla 6 maça çıkarken, toplamda 508 dakika sahada kaldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu, ilk golünü İstanbulspor maçında atmıştı.
İngiltere Emirates FA Cup'ta çeyrek finalin ilk 2 maçında Coventry ve Manchester City, yarı finale çıkmayı başardı. Coventry, Wolverhampton'u 3-2 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Manchester City ise Newcastle United'ı 2-0 yenerek yarı final biletini kaptı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Y. Adana Demirspor, evinde konuk ettiği Sivasspor'u 4-1 mağlup etti. Maçta goller Atal, Yusuf Erdoğan, Luis Nani ve Emre Akbaba'dan gelirken, Sivasspor'un tek golünü Koita attı. Adana Demirspor'dan Atal, maçın son dakikalarında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Antalyaspor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, bu sezon ligde ilk kez 3 maç üst üste mağlup oldu. Siyah-beyazlılar, en son 2021-2022 sezonunun 11, 12, 13 ve 14. haftalarında böyle kötü bir seri yaşamıştı.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'a 2-1 yenildi. Maçta Ernest Muçi'nin golüne rağmen Beşiktaş galibiyet elde edemedi. Antalyaspor'un gollerini Bünyamin Balcı ve Adam Buksa attı.
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