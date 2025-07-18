Dikmen Yağlı Güreşleri Festivali Başlıyor

Sinop'un Dikmen ilçesinde bu yıl 58.'si düzenlenecek olan Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali için nefesler tutuldu.

Karadeniz'in Kırkpınar'ı olarak ünlenen ve her yıl büyük bir coşkuyla beklenen önemli etkinlik, 20 Temmuz Pazar günü saat 10.00'da Dikmen Şehit Ercüment Türkmen Güreş Alanında başlayacak. Dikmen Belediyesi'nin titiz hazırlıklarıyla gerçekleşecek olan festival, gün boyunca güreşseverlere ve katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Festivalin en heyecanlı bölümlerinden biri olan yağlı güreşlerde, Türkiye'nin önde gelen pehlivanları er meydanına çıkacak. Mustafa Taş, Erkan Taş, Yusuf İslam Taş, Nedim Gürel, Tufan Güzel, Ünal Kahraman, Özkan Yılmaz, Salih Dorum, İbrahim Çoraman, Yunus Emre Yaman gibi isimler, Başpehlivanlık için kıyasıya mücadele edecek. Güreşlerin yanı sıra festivalin en çok talep gören ve damaklarda unutulmaz bir tat bırakan lezzeti olan sırık kebabı, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da vatandaşların gözdesi olacak. Ziyaretçiler hem güreş heyecanını yaşayacak hem de yöresel lezzetlerin tadına bakma fırsatı bulacak.

Dikmen Belediye Başkanı Adnan Acar, 58. Dikmen Yağlı Güreşleri ve Sırık Kebabı Kültür Festivali'nin hazırlıklarının hız kesmeden devam ettiğini belirtti. Başkan Acar, etkinliğin bölge tanıtımına ve kültürel değerlerin yaşatılmasına büyük katkı sağlayacağını ifade etti. - SİNOP