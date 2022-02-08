Karagümrük kalecisinin maçta zangır zangır titrediği anlar gündem oldu!

Türkiye Kupası'nda son 16 turu uzun yıllar hafızalardan silinmeyecek bir mücadeleye sahne oldu. Fatih Karagümrük, 2 kez geriye düştüğü maçta Konyaspor'u 5-4 yenerek çeyrek finale yükseldi. Karşılaşmada Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

TİTREMEKTEN KENDİNİ ALAMADI

Uzat devresinin 111. dakikasında oyun dururken, Karagümrük kalecisi Viviano'nun soğuktan titrediği anlar ekrana geldi. İtalyan eldivenin soğuk sebebiyle adeta acı çektiği görülürken o anlar sosyal medyada gündemin zirvesine yerleşti.

Görüntü: A Spor