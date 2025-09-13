Karagümrük'te Licka'dan Sert Eleştiri - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karagümrük'te Licka'dan Sert Eleştiri

13.09.2025 20:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya kaybetti; Licka, oyuncuların performansını eleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Marcel Licka, oyuncularının performansından memnun olmadığını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çek teknik adam, ilk yarıda futbol adına hiçbir şey yapmadıklarını belirtti.

Takımının futbolunu beğenmediğini söyleyen Licka, "İlk yarıda futbol adına hiçbir şey görmedik. Çok eski zamanların futbolunu, yaşlılar gibi oynuyorduk. Sahada hiç koşmuyorduk. Beni en çok üzen konu da en çok topa dokunan oyuncumuz kalecimiz Grbic'ti. Biz kötü savunma yaptığımız için maçı kaybetmedik, ileriye çıkamadığımız için kaybettik. İki stoperimiz de topla çıkacak cesareti bulamadılar. Özgüveni oyuncularımda göremedik. Beklerimizin önü bomboştu, bu alanları hiçbir şekilde kullanamadık. Topa fazla dokunma durumu canımızı yaktı. Oyuncularımdan bu performansı beklemiyordum." ifadelerini kullandı.

Takımın üçüncü bölgede çok etkisiz kaldığını, bunun da yalnızca Kasımpaşa maçıyla ilgili olmadığını söyleyen Licka, " Galatasaray, Antalyaspor, Göztepe maçlarında son 30 metrede hiç efektif olamadık. Bunun düzelmesi de zaman alacak. 16 yaşındaki arkadaşımız ikinci yarıda oyuna girdi, öbür futbolculara ileride nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Savunma arkasına koştu, 2 de şut çekti. İlk yarıda ilk şutumuzu 36. dakikada sol bekimiz çekti. Bu kabul edilemez. Kimse sorumluluk almak istemiyor, herkes sorumluluğu arkadaşına atıyor. Üçüncü bölgedeki bu durumu değiştirmemiz gerekiyor." açıklamasını yaptı.

Takımdaki oyunculara mental anlamda yardımcı olması gerektiğini sözlerine ekleyen Çek teknik adam, sözlerini şöyle tamamladı:

"İdmanlarda, maç öncesinde bunlar hakkında çalışmamız gerekiyor. Bir oyuncu top kaybedebilir ama takıma yardımcı olması gerekiyor. Bunu denersen hata yapabilirsin ama en sinirlendiğim şey, korktuğu için deneme yapmayan oyuncular. Bunu kabul edemem ve seni bir daha oynatmam. İkinci yarıda oyuna giren 16 yaşındaki Tarık, herkese futbolun nasıl oynanması gerektiğini gösterdi. Bu futbolcunun herkese örnek olmasını istiyorum."

Kaynak: AA

Trendyol Süper Lig, Fatih Karagümrük, Yerel Haberler, Kasımpaşa, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük'te Licka'dan Sert Eleştiri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TOGG’un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi TOGG'un yeni modeli T10F ilk kez yollarda görüntülendi
Arda Güler’den 90’a füze Arda Güler'den 90'a füze
Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor Tapu harcı ve vergide yeni dönem: Gönüllü düzeltme yapmayanı ağır cezalar bekliyor
Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55’e varan zam Yediemin otopark ve araç çekme ücretlerine yüzde 55'e varan zam
EuroBasket 2025’te ilk finalist belli oldu EuroBasket 2025'te ilk finalist belli oldu
İzmir’deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı İzmir'deki karakol saldırısında 16 yaşındaki saldırgan ve babası da dahil 7 kişi tutuklandı

19:46
Bu sözler İmamoğlu’nun başına dert oldu Siyasi yasak da talep edildi
Bu sözler İmamoğlu'nun başına dert oldu! Siyasi yasak da talep edildi
19:41
Araca yanaştı, biber gazını sıktı Trafikte dehşet anları
Araca yanaştı, biber gazını sıktı! Trafikte dehşet anları
19:15
Canlı anlatım Karşılaşmada tempo inanılmaz
Canlı anlatım! Karşılaşmada tempo inanılmaz
18:56
Aslan son dakikalarda açıldı Galatasaray, ligde 5’te 5 yaptı
Aslan son dakikalarda açıldı! Galatasaray, ligde 5'te 5 yaptı
17:41
Özgür Özel “bomba“ diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
Özgür Özel "bomba" diyerek duyurdu: Yeni bir ses kaydı var
17:31
Eurovision öncesi 5 ülkeden ’’İsrail varsa biz yokuz’’ resti: Gözler Azerbaycan’a çevrildi
Eurovision öncesi 5 ülkeden ''İsrail varsa biz yokuz'' resti: Gözler Azerbaycan'a çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2025 20:21:38. #7.11#
SON DAKİKA: Karagümrük'te Licka'dan Sert Eleştiri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.