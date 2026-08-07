Karagümrük\'ün Hedefi Süper Lig

FATİH Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, "Kulübün saygınlığı için oynamamız, kazanmamız lazım. İlk hedefimiz Süper Lig'e dönmek" dedi.

Yeni sezonda 1'inci Lig'de mücadele edecek Fatih Karagümrük, hazırlıklarına devam ediyor. Kırmızı-siyahlı ekip, TFF Riva Hasan Doğan Milli Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesinde teknik direktör Aleksandar Stanojevic ile takımın tecrübeli isimleri Cenk Tosun ve Emre Akbaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Geçen seneden iyi oyuncuların takımda kaldığı, üstüne takviyeler de yaptıklarını dile getiren Stanojevic, "Öncelikle sezona başlamaya hazırız. Kulüp elinden geleni yaptı. Oyuncuları erken getirdi. Oyuncuları hazırlamamız için gerekli süreyi tanıdı ve bu çok önemli, bunun için çok mutluyum. Kulübe teşekkür ederim. Kaliteli oyuncular aramızda. Şu an sezona başlamaya, her duruma hazırız. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen sene ikinci yarı iyi gitti ve buradan da dersler çıkarttık. Geçen senenin en iyi oyuncuları elimimizde kaldı, büstlerine takviye yapıldı. Fakat oyuncuların birbirine adapte olması, beraber oynamaları için biraz daha zaman lazım. Ancak her türlü hal ve koşula hazırız" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ SÜPER LİG'E DÖNMEK'

Hedeflerinin Süper Lig'e dönmek olduğuna dikkat çeken Sırp teknik direktör, "Kulübün saygınlığı için oynamamız, kazanmamız lazım. İlk hedefimiz Süper Lig'e dönmek. Yeni stadyum geliyor. Taraftarlarımız da bizi bekliyor. Motivasyonumuz yüksek. Çok küsüp fazla kulüp dönmek istiyor süper Lig'e. Kazanıp, çıkmamız lazım" diye konuştu.

Tecrübeli teknik direktör yeni sezonda hangi stadyumda oynayacaklarıyla ilgili gelen soru üzerine; bu sorununun yönetime sorulması gerektiğini, kendisi için bunun önemli olmadığını dile getirdi.

'TECRÜBELİ OYUNCULARLA OYNAMAK İYİ BİR ŞEY'

Takımda çok sayıda tecrübeli oyuncu olduğuna dikkat çeken Stanojevic, "Herkesten enerji ve motivasyon bekliyorum. Tecrübeli oyuncularla oynamak iyi bir şey. Avantajlı ama bunun dezavantaja dönüştüğü durumlar da olabilir. Çünkü; sıfırdan başlıyoruz. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yüzden ful enerji ve ful motivasyonla hırslı bir sezon bekliyorum" dedi.

CENK TOSUN: HERKES YÜZDE 100 HAZIR

Kamp döneminin çok iyi geçtiğini ifade eden Cenk Tosun, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Kamp dönemi ikiye bölündü. İlk etabı İstanbul'da, ikinci dönemi de Bolu'da geçirdik. Çok iyi çalışmalar yaptık. İyi, sıkı çalıştık. Artık lige hazırız, başlayacağız. Pazar günü ilk maçımız var. Herkes yüzde 100 hazır, herkes çok odaklanmış durumda. İnşallah lige iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'HEDEFLERİMİZİN ARASINDA TABİİ Kİ SÜPER LİG'E YÜKSELMEK VAR'

Hedeflerinin Süper Lig'e yükselmek olduğunu belirten tecrübeli golcü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dediğim gibi kamp dönemi herkes adına iyi geçti. Benim adıma da güzel geçti. Kondisyon depoladık, iyi idmanlar yaptık. Hedeflerimizin arasında tabii ki Süper Lig'e yükselmek var. Onun doğrultusunda çalıştık ama maç maç gitmek istiyorum ben. Bu hafta inşallah Iğdır maçıyla lige güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Hocamız fiziksel güce çok önem verdiği için idmanlar baya yoğun ve sert geçti ama bu kamp dönemini ne kadar iyi geçirirsen ligde o kadar rahat ediyorsun, sakatlıksız bir sezon geçiriyorsun. O yüzden ne kadar sevmesek de zorlanarak yapsak da bizim faydamıza olan bir şey. Hoca gerçekten iyi çalıştırdı bizi."

'BU LİG DE ARTIK SÜPER LİG GİBİ OLDU'

1'inci Lig'in artık Süper Lig gibi olduğunu söyleyen Cenk Tosun, sözlerini şöyle konuştu:

"Bu lig de artık Süper Lig gibi oldu. Hep köklü kulüpler var. Sivasspor olsun, Kayserispor olsun biz olalım gerçekten iyi bir lig bizi bekliyor. Zorlu bir süreç olacak ama bizim gerçekten iyi bir takımımız var. Yavaş yavaş birbirimize alışıyoruz. Dediğim gibi iyi başlangıç yapmak bizim için çok önemli. İnşallah bu hafta Iğdır maçıyla iyi bir başlangıç yapıp onu devam ettirmek istiyoruz."

EMRE AKBABA: BU SENE 1'İNCİ LİG'DE GERÇEKTEN ÇOK İYİ TAKIMLAR VAR

1'inci Lig'de şampiyonluğa oynayacak birçok takım olduğuna değinen Emre Akbaba, "Kamp güzel geçti. Biraz klasik olacak ama ağır geçti. Gerçekten çok ağır antrenmanlar yaptık hocamızla, çok şükür sakatlıksız buralara getirdik. Şimdi lig başlayacak. Hem takım uyumu için önemli oldu hem de bizim için iyi geçti diyebilirim. Bu sene 1'inci Lig'de gerçekten çok iyi takımlar var. Şampiyonluk yarışı zor olacak. Çoğu takım şampiyonluğa oynuyor. Bizde iyi takımlardan bir tanesiyiz. Tabii ki Süper Lig tecrübesi olan oyuncular var önemli olan o takım ruhunu, birlikteliğini yakalayabilmek. Çok karakterli oyuncular var, hiç sıkıntılı oyuncu yok. O yönden avantajlı durumdayız. Bence bizde bir adayız inşallah biz çıkarız" dedi.

'ÇOK İYİ BİR ORTAMIMIZ VAR'

Kırmızı-siyahlı ekibin geçtiğimiz sezon Süper Lig'in ikinci yarısında iyi bir performans sergilediğini belirten Akbaba, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerin hepsi çok değerli. Çoğu da geçen sene burada Süper Lig'de oynadı çok iyi performanslar da gösterdiler. Yeni katılan oyuncular var, geçen seneden kalan iyi oyuncular da var. Geçen sene ikinci yarı Karagümrük ligde kalabilecek çok iyi bir oyun oynadı. Belki ilk devre toplayamadığı puanlarla kalamadılar. Bu sene sonradan gelen takviyelerle, gençlerle, tecrübelerle gerçekten çok iyi bir ortamımız var. İnşallah bunu sahaya yansıtacağız."