Karagümrük'ün Süper Lig rotası - Son Dakika
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Karagümrük'ün Süper Lig rotası

23.07.2022 14:44
Karagümrük'ün Süper Lig rotası

Karagümrük, Topuk Yaylası'ndaki kamp programını tamamlayarak, yarın İstanbul'a dönecek.

Karagümrük, Topuk Yaylası'ndaki kamp programını tamamlayarak, yarın İstanbul'a dönecek. Yeni sezona hazırlıklarını sürdüren ve transfer çalışmalarına devam eden İstanbul temsilcisi sezona Alanyaspor maçı ile başlayacak.

Yeni sezon hazırlıklarına Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde devam eden Fatih Karagümrük, 2022-2023 Alanyaspor müsabakası ile başlayacak. Kırmızı-siyahlılar, eylül ve ekim aylarında 7 hafta boyunca İstanbul içinde maçlarını oynayacak. Sezonun ilk yarısında İstanbul ekipleri ile oynayacağı maçlarda Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Ümraniyespor ve Kasımpaşa ile deplasmanda İstanbulspor ve Galatasaray ile sahasında karşı karşıya gelecek olan Karagümrük, 19. haftada ise Kasımpaşa ile Haliç Derbisinde kozlarını paylaşacak.

Sezonu Alanyaspor maçı ile açacak

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 16 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 mağlubiyet ile topladığı 57 puanla 8. sırada tamamlayan Fatih Karagümrük, 2022-2023 sezonunu 7 Ağustos Pazar günü karşılaşacağı Alanyaspor müsabakası ile açacak. Andrea Pirlo'nun takımı, geçtiğimiz sezonun son haftasında Volkan Demirel önderliğinde çıktığı son maçta Antalya temsilcisine 1-0'lık skor ile boyun eğmişti.

7 hafta boyunca İstanbul'da oynayacak

Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor ve İstanbulspor'un Spor Toto Süper Lig'e yükselmesi ile Süper Lig'de 8 İstanbul temsilcisi yer alıyor. Karagümrük, ligin 6. haftasında konuk edeceği Giresunspor maçı ile Galatasaray'ı ağırlayacağı ekim ayının son haftası tarihleri arasında yaklaşık 2 ay boyunca İstanbul dışına çıkmayacak. Kırmızı-siyahlılar, söz konusu haftalarda Giresunspor (E), Başakşehir (D), İstanbulspor (E), Fenerbahçe (D), Hatayspor (E), Ümraniyespor (D) ve Galatasaray (E) ile karşı kaşıya gelecek.

Kasımpaşa derbisi son hafta

Haliç'in iki yakasında bulunan iki ekibin karşı karşıya gelmesi sebebiyle Haliç derbisi olarak da bilinen Karagümrük - Kasımpaşa rekabeti, iki kulübün kurulduğu ilk yıllardan itibaren iki komşu semt takımı olması sebebiyle taraftarlarının en çok ilgi gösterdiği karşılaşma olma özelliği taşıyor. Bu sene Beyoğlu ve Fatih ilçelerini karşı karşıya getirecek Haliç derbisi maçları 19. hafta ve 38. haftalarda oynanacak. Fatih Karagümrük, sezonun ilk yarısının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı ligin son haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda ağırlayacak. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Topuk Yaylası, İstanbul, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karagümrük'ün Süper Lig rotası - Son Dakika

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