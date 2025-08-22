Karatay Yaz Spor Okulları 2025 dönemi tamamlandı

Konya'nın merkez Karatay ilçe Belediyesi'nin ilçedeki çocuklara ve gençlere yönelik olarak 2019'dan bu yana sürdürdüğü Karatay Yaz Spor Okulları'nın 2025 Dönemi, düzenlenen final programıyla sona erdi. Şehit Nihat Gün Spor Tesisi'ndeki kapanış programı oldukça renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu.

Sporu daha geniş tabana yaymak, çocukların fiziksel ve ruhsal yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla 2019'dan bu yana Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları 2025 Dönemi sona erdi.

Karatay Yaz Spor Okulları 2025 dönemi muhteşem geçti

Futbol, voleybol, basketbol, yüzme, jimnastik, taekwondo, masa tenisi, okçuluk, kort tenisi, ve satranç gibi 10 branşa kayıt yaptıran 6 bin 300 sporcu, alanlarında uzman eğitmenler eşliğinde 12 tesiste eğitim aldı.

Karatay'da spor bir başka, eğitim bir başka, çocuklarımız bir başka

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, programda yaptığı konuşmada, Karatay Belediyesi olarak ilçeyi eğitimde, sporda, kültürde, sosyal aktivitelerde ve birçok alanda çok daha başarılı kılmak için çaba sarf ettiklerinin altını çizdi. Karatay Belediyesi olarak, çocuklara verdikleri değerin tüm çalışmaların temelini oluşturduğunu vurgulayan Başkan Hasan Kılca; "Karatay Yaz Spor Okulları ile çocuklarımızı ekranların başından kaldırıp, akranlarıyla buluşturduk. Sanal dünyanın yapaylığından uzak, gerçek bir dünyada, gerçek arkadaşlıklar kurmalarını ve ömür boyu unutamayacakları güzel hatıralar biriktirmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Kazandıkları madalyalar, kupalar elbette çok kıymetli. Ancak bence en kıymetlisi, bu süreçte edindikleri dostluklar, özgüven, takım ruhu ve başarma azmidir. Çünkü bizler çok iyi biliyoruz ki; bugün, bu sahaların tozunu kaldıran yiğitler, yarınlarımızın asıl sahipleri olacak. İşte bu yüzden, onların sadece akademik olarak değil; fiziksel, bedensel ve manevi olarak da en iyi şekilde yetişmeleri, donanımlı, ahlaklı ve sağlıklı bireyler olarak hayata atılmaları için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

İlimde, bilimde, kültür ve sanatta olduğu gibi, sporun iyileştirici ve geliştirici gücüne de inandıklarını söyleyen Kılca; "Çocuklarımızı sahip olacakları yarınlara en güzel şekilde hazırlıyoruz. Yaptığımız modern eğitim tesisleri, geliştirdiğimiz projeler, yaz ve kış devam eden kültür, sanat, spor faaliyetlerimizle çocuklarımızın potansiyellerini keşfetmeleri için çabalıyoruz. Ben inanıyorum ki, bu kurslara katılan çocuklarımız ve gençlerimiz arasından; vatanına ve milletine bağlı, al bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandıracak nice yiğit sporcular, şampiyonlar çıkacak. Yaklaşık 2 ay süren bu keyifli ve yoğun maratonda, 10 farklı branşta, 12 ayrı tesisimizde, 6 bin 300 sporcumuz eğitimlerini tamamladı. Karatay Yaz Spor Okulları'mıza katılan tüm öğrencilerimize, onları yetiştiren hocalarımıza ve en büyük destekçisi olan siz kıymetli ailelerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Gençliğe ve geleceğe hizmet eden başkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır

Türkiye Jimnastik Federasyonu Başkanı ve Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Vekili Mehmet Günbaş, Karatay Belediyesi tarafından düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları'nın önemine değindi.

Karatay'da binlerce çocuk ve gencin antrenörler eşliğinde yazın başarılı bir dönem geçirdiğini ifade eden Mehmet Günbaş, "Burada çok önemli çok anlamlı bir programda bir araya geldik. Bu yıl altıncısının tamamlandığı yaz spor okullarında 10 branşta 12 tesiste 6 bin 300 öğrencimiz katıldı. Biz amatör spor kulüpleri olarak bu organizasyondan çok memnunuz. Karatay ilçemiz çok şanslı çünkü geçmişi spora dayanan bir başkanımız var bu sebeple de yapılacak olan işlere tam nokta atışı yaparak gereken ne varsa hepsini yerine getiriyor. Ben başkanımıza yaptıklarından dolayı teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Karatay Belediyesi spora ve gençlere ciddi destekler veriyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ise Karatay Belediyesi'nin Karatay Yaz Spor okullarına verdiği öneme değinerek; "Karatay Belediyemiz tarafından altıncısı düzenlenen yaz Spor Okulları'nda tam 10 farklı branşta 12 ayrı tesiste 6 bin 300 öğrencimiz sporla buluştu. azimle gayretle çalışan evlatlarımızı gönülden tebrik ediyorum spor sadece bedeni güçlendiren bir faaliyet değil aynı zamanda ruhu terbiye eden sabrı üreten kardeşliği ve paylaşmayı da öğreten yüce bir mekteptir. Hasan Kılca Başkanımızın üzerine titrediği Karatay Yaz Spor okulları da bu vizyonun en güzel örneklerinden biri. Başta Başkanımız Hasan Kılca olmak üzere tüm antrenörlerimize, hocalarımıza, velilerimize ve özellikle bu başarının gerçek sahibi olan çocuklarımıza gençlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Karatay Belediyemizin marka hizmetlerinden bir tanesi de Karatay Yaz Spor Okulları

AK Parti Konya Milletvekilli Latif Selvi Karatay Belediyesi'nin spora ve sporcuya verdiği değerin ülke sporu açışından önemli olduğuna dikkat çekti. Latif Selvi kapanış programındaki konuşmasında; "Karatay Belediyemizin marka hizmetlerinden bir tanesi olan Karatay Yaz Spor Okulları, yavrularımızın sporla buluşmasında belediyemizin, kurum ve kuruluşlarımızın, beden eğitimi öğretmenlerimizin, antrenörlerimizin hepsinin büyük payı var. Sayın valimiz sayın kaymakamımız koordinasyonların hızlı sağlamasında önemli sorumluluklar alıyorlar. Özellikle şahsen de sporcu bir kişiliğe sahip olan belediye başkanımız adeta kirişi omuzlayarak bütün hemşerilerimizin Karatay'da vatandaşların sporda buluşması için bir mücadele içerisinde. Hamdolsun bu gayret sonucunda işte Karatay'ımızda devasa bir kalabalıkla yaz spor okullarının kapanışını hep birlikte gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Karatay Yaz Spor Okulları ilçemizi örnek gösterilecek bir noktaya taşıyor

Altıncısı düzenlenen Karatay Yaz Spor Okulları kapanış programında konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "30 Haziran'da 10 farklı branşta başlayan ve 6 bin 300 çocuğumuz ve gencimiz eğitim almıştır. Bu tablo, Karatay Belediye'mizin altyapı ve şehir hizmetleriyle birlikte bireyden topluma uzanan sosyal sorumluluk projelerinde de ne kadar kayda değer bir hizmet ortaya koyduğunu göstermektedir. İşte bu anlayış ve bakış açısı, Karatay'ımızı sosyal belediyecilikte de örnek gösterilecek bir noktaya taşımaktadır. Projeyi yıllardır devam ettiren Karatay Belediye Başkanımız Sayın Hasan Kılca'ya antrenörlerimize, eğitmenlerimize ve emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyor; Karatay Yaz Spor Okulları'nda çocuklarımızın ve gençlerimizin sporla kazandıkları disiplin, azim ve kardeşlik ruhunun ülkemizin güçlü geleceğine ışık olacağına inanıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından Karatay Yaz Spor Okulları kapanış programı farklı branşlarda eğitim alan öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerle son buldu. - KONYA