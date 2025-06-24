Karate Premier Ligi Zonguldak'ta Başlıyor

Türkiye Karate Premier Ligi'nin ikinci etabı, 27-29 Haziran tarihlerinde Zonguldak'ta düzenlenecek.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre organizasyonun ikinci ayağı, 1500'ü aşkın sporcunun katılımıyla Kozlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Ümitler, gençler, 21 yaş altı ve büyükler kategorilerinde düzenlenen Türkiye Karate Premier Ligi'nin ilk etabı, İstanbul'da yapılmıştı.

Premier Lig, Zonguldak'ın ardından Manisa, Mersin ve Muş illerinde yapılacak etaplarla devam edecek.