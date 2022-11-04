Nereden nereye! Yusuf Şimşek'in yeni takımı büyük şaşkınlık yarattı

Teknik Direktör Yusuf Şimşek, BAL ekibi Çorluspor 1947'nin yeni hocası oldu. Deneyimli çalıştırıcının bu tercihi futbolseverleri şaşırttı.

"YUSUF ŞİMŞEK İLE HER KONUDA ANLAŞMAYA VARDIK"

Çorluspor 1947 Başkanı Yusuf Gümüş, Yusuf Şimşek'le ilgili yaptığı açıklamada "Kulübümüz, futbolculuk dönemlerinde Fenerbahçe, Beşiktaş, Denizlispor, Bursaspor gibi kulüplerde oynayan, teknik adamlık dönemlerinde ise Antalyaspor, Denizlispor ve Karagümrük gibi takımları çalıştıran tecrübeli teknik adam Yusuf Şimşek ile her konu da anlaşmaya vardı. Sene başında hedefimizi şampiyonluk olarak belirlemiştik. Bu hedeften sapmadan yolumuza emin adımlarla ilerliyoruz. Yusuf Şimşek'in de tecrübesi ile bu yolculuğumuza katkı sunacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

TEKİRDAĞ MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA OLACAK

Son olarak Isparta 32 Spor'u çalıştıran Yusuf Şimşek, yeni takımı Çorluspor 1947'nin Tekirdağspor ile oynayacağı mücadelede takımının başında olacak.