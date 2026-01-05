Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem

Haberin Videosunu İzleyin
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran\'dan esprili söylem
05.01.2026 21:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Karşısında polisleri gören Sadettin Saran\'dan esprili söylem
Haber Videosu

Fenerbahçe, Süper Kupa yarı finali için Adana'ya gelirken Başkan Sadettin Saran, polislerle girdiği diyalogda izleyenleri gülümsetti. Otel önünde güvenlik önlemi alan polisleri selamlayan Sadettin Saran, ''Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?'' diyerek yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu'nda Samsun spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi.

FENERBAHÇE OTELE YERLEŞTİ

Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti. Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu.

SADETTİN SARAN'DAN POLİSLERE ESPRİLİ SÖYLEM

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" diye konuştu. Öte yandan Sadettin Saran'ın otel önünde karşı karşıya geldiği polislere söylediği şey o anlara damga vurdu.

''BENİ KORUYOR MUSUNUZ?''

Başkan Saran, otel önünde güvenlik önlemi alan spor şube polislerine dönüp espri yaparak, "Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Bu eğlenceli anlar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Saadettin Saran, Süper Kupa, Fenerbahçe, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem - Son Dakika

Ankara’da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor Ankara'da alışılmışın dışında karar: Nafakayı bu kez kadın ödüyor
10 bin konut, lüks oteller, stadyum var Ailesinde o isim olanlar “mirasçıyım“ diye geliyor 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim Eşi ile 7 yaşındaki kızını öldüren caninin ilk ifadesi: O an cinnet getirdim
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
İrfan Karatutlu DEVA Partisi’nden istifa etti, AK Parti’ye katılıyor İrfan Karatutlu DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katılıyor
Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro’dan Trump’ın operasyon tehdidine jet yanıt Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'dan Trump'ın operasyon tehdidine jet yanıt

09:04
Zor ayırdılar Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
Zor ayırdılar! Osimhen ile Lookman kafa kafaya geldi
08:52
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe’ye transfer oldu
10 yıllık sözünü tutup Fenerbahçe'ye transfer oldu
08:41
Dün geceye damga vuran kare
Dün geceye damga vuran kare
08:00
İsim bile verdi: Onun Maduro’yu ABD’ye teslim ettiğine adım kadar eminim
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim
06:28
Maduro’nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
Maduro'nun kalacağı hücre ilk kez görüntülendi
04:22
Türkiye’nin yanı başında gerilim tırmanıyor Suriye ordusundan SDG’ye misilleme
Türkiye'nin yanı başında gerilim tırmanıyor! Suriye ordusundan SDG'ye misilleme
00:38
Maduro’nun kaçırılması sonrası Aliyev’den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Maduro'nun kaçırılması sonrası Aliyev'den Türk devletlerine dikkat çeken çağrı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2026 09:30:48. #7.11#
SON DAKİKA: Karşısında polisleri gören Sadettin Saran'dan esprili söylem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.