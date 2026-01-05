Karşısında polisleri gören Sadettin Saran\'dan esprili söylem

Turkcell Süper Kupa yarı final maçında Yeni Adana Stadyumu'nda Samsun spor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe kafilesi Adana'ya geldi.
Fenerbahçe kafilesi uçakla Mersin'in Tarsus ilçesindeki Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Teknik Direktör Domenico Tedesco ve futbolcular otobüse binerek Adana merkezde konaklayacakları otele hareket etti. Sarı-lacivertli taraftarlar otel önünde kafileyi karşılayarak tezahüratlarda bulundu.
Gazetecilere açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, "Adana güzel yer, Adana insanı sıcaktır. Burada olmaktan mutluyuz. Takımın motivasyonunu gayet iyi gördüm" diye konuştu. Öte yandan Sadettin Saran'ın otel önünde karşı karşıya geldiği polislere söylediği şey o anlara damga vurdu.
Başkan Saran, otel önünde güvenlik önlemi alan spor şube polislerine dönüp espri yaparak, "Nasılsınız spor şube, beni koruyor musunuz?" ifadelerini kullandı. Bu eğlenceli anlar görenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.
