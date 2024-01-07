 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Karşıyaka, Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Karşıyaka, Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, takımın en önemli gol silahlarından Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor. Geçen sezon 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan ayrılan Adem, Karşıyaka'da form tutmasıyla takıma katkı sağladı. Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçiren futbolcunun sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında takımın önemli isimlerinden olması bekleniyor.

Karşıyaka, Adem Büyük\'ten ikinci yarıda patlama bekliyor
07.01.2024 - 10:48,
Abone Ol

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta devre arasında Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, takımın en önemli gol silahlarından Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor. Geçen sezon 1'inci Lig temsilcisi Manisa FK'dan nisan ayında ayrıldıktan sonra Karşıyaka'nın ağustos ayının ortasında sözleşme imzaladığı 36 yaşındaki yıldız, kamp dönemini kaçırdı. Form tutması beklenen tecbüreli oyuncu ilk yarıda çoğunlukla yedek kalıp ikinci yarılarda oyuna girmesine rağmen ligde 2 gol ve 2 kritik asistle takıma katkı sağladı. Ergene Velimeşespor maçında skoru ilan eden golü atıp, Kelkit Belediyespor önünde takımını öne geçiren Adem, 2-1'lik Batman Petrolspor galibiyetinde 3 puanı getiren, son Sapanca Gençlikspor mücadelesinde de skoru 1-1'e taşıyan şık asistleri yaptı.

Karşıyaka'da ilk yarıda 4'ü ilk 11'de 12 maçta 396 dakika süre alan Adem Büyük, özellikle devrenin son haftalarında as kadroda oynamaya başladı. Karşıyaka tecrübeli golcünün 11'de çıkıp 1 gol, 1 asistle oynadığı son 3 maçı 2 galibiyet, 1 beraberlikle geçti. Antalya'da iyi bir kamp dönemi geçiren futbolcunun sezonun ikinci yarısında şampiyonluk yarışında takımın önemli isimlerinden olması bekleniyor. Beşiktaş'ta profesyonel olan Adem, kariyerinde 4 maçta A Milli Takım formasını giyip yıllarca Süper Lig'de görev yaptı. 2019-2020 sezonunda Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'a transfer olarak ileri uçta dünyaca ünlü yıldız Radamel Falcao'yla birlikte oynayan Adem, bu kulüpte bir sezonda 11 gol atarken, o sezon sarı-kırmızılıların UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek golünü de kaydetmişti. Adem, Yeni Malatyaspor'da 2020-2021 sezonunda ise Süper Lig'de 34 maçta 17 gol atıp sezonun en golcü yerli futbolcusu olmuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Adem Büyük, Karşıyaka, Antalya, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor - Son Dakika


10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29
İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10
Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28
AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir? AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08
81 ilde gerçekleştirilen 'Çember-10' operasyonlarında 4853 firari yakalandı 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03
İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi

Son Dakika
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
08:28 AK Parti'nin İBB adaylığını tebliğ ettiği Murat Kurum kimdir?
08:08 81 ilde gerçekleştirilen "Çember-10" operasyonlarında 4853 firari yakalandı
08:03 İmamoğlu'ndan Kurum'un adaylığı sonrası manidar video: 16 milyon hemşehrimle yine yaparız bu işi
01:05 Havadayken acil çıkış kapısı patlamıştı! THY, 5 Boeing 737 MAX 9 uçağını seferden çekti
00:18 Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk frikik denemesi direkten döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 11:02:38. #1.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka, Adem Büyük'ten ikinci yarıda patlama bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement