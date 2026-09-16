Karşıyaka, Bursa Yıldırımspor deplasmanında ilk galibiyetini arıyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonun ilk iki maçında galibiyetle tanışamayıp yalnız 1 puan alarak hayal kırıklığı yaratan Karşıyaka cumartesi günü Bursa Yıldırımspor deplasmanında yeni bir başlangıç yapmayı hedefliyor. Taraftarlarıyla buluştuğu ilk maçta derbide Altay'la öne geçmesine rağmen 1-1 berabere kalan Kaf-Kaf ilk galibiyetine Bursa'da ulaşmayı istiyor. Bursa Yıldırımspor ilk hafta Söke 1970 SK'yı iç sahada 1-0, ikinci hafta Denizli İdmanyurdu'nu deplasmanda 2-0 yenerek ikide iki yaptı. Topladığı 6 puanla zirve ortaklarından olan Bursa ekibi kalesinde henüz gol görmedi. Karşıyaka ise ilk iki haftada ağları 1 kez sarsabildi. Takımıyla geçen sezon lige çok iyi başlayan, bu sezon ise umduğunu bulamayan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür oyuncularını rakibe motive etmeye çalışıyor.