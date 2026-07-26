Karşıyaka\'da Transfer ve Hazırlık Maçı

TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da geçen sezon devre arasında Mazıdağı Fosfatspor'dan transfer edilen stoper İlyas Ural (29), yeşil-kırmızılı kulüpten ayrıldıktan sonra Bölgesel Amatör Lig ekibi Bayburtspor'la sözleşme imzaladı. Karşıyaka'ya 2025-26'nın ara transfer döneminde transfer yasağı gelmesi nedeniyle profesyonel lisansını iptal edip amatör lisans çıkaran tecrübeli savunmacı, ikinci devrede 1'i play-off olmak üzere 8 müsabakada görev yapmıştı. Karşıyaka'dan ayrılan kaleci Muharrem Tunay Meral'in yeni takımı da belli oldu. Deneyimli file bekçisi Kahramanmaraş İstiklalspor'a imza attı.

HAZIRLIK MAÇI 1-1 BERABERE BİTTİ

Öte yandan Karşıyaka, Menemen İlçe Stadı'nda 2'nci lig ekibi Menemen FK ile oynadığı ilk hazırlık maçında sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona ererken, Menemen FK Berke'nin golüyle 1-0 öne geçti. Maçın son dakikalarında ağları havalandıran Mücahit, Karşıyaka'ya beraberliği getirdi.