Karşıyaka'dan İlk Yabancı Transfer: Anastasia Lyashko - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka'dan İlk Yabancı Transfer: Anastasia Lyashko

Karşıyaka\'dan İlk Yabancı Transfer: Anastasia Lyashko
21.08.2025 12:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, Rus voleybolcu Anastasia Lyashko ile anlaşarak ilk yabancı transferini gerçekleştirdi.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu takımlarından Karşıyaka, ilk yabancı transferini Rus orta oyuncu Anastasia Lyashko'ya imza attırarak gerçekleştirdi. Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezonlarda Dynamo Academiya, Zarechie Odintsovo, Tulitsa Tula, Volero Le Cannet, Reale Mutua Fenera Chieri formaları giyen başarılı orta oyuncu Anastasia Lyashko'ya hoş geldin diyor, başarılı ve sağlıklı bir sezon geçirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. 1,97 boyunda ve 20 yaşında olan Rus voleybolcunun takıma önemli bir katkı sağlaması bekleniyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Voleybol, Kadın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka'dan İlk Yabancı Transfer: Anastasia Lyashko - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye, 20 ürünün Türkiye’den ithalatını süresiz yasakladı Suriye, 20 ürünün Türkiye'den ithalatını süresiz yasakladı
Çiğköftecideki sapık “Hatırlamıyorum“ yalanına sarıldı Çiğköftecideki sapık "Hatırlamıyorum" yalanına sarıldı
Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal’dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın Yeni sezon öncesi enerji depolayan Zuhal Topal'dan tatil pozu: Yaş 48, yanlış anlaşılmasın
Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü Evinin önüne TIR park eden damadını tüfekle vurarak öldürdü
İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı İETT otobüsünde ortalık karıştı, yolcu şoföre biber gazı sıktı
Prof. Dr. Sınar’dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim Prof. Dr. Sınar'dan suç örgütü operasyonunda tutuklanan 2 avukata tepki: Bu insanlar kim?
Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi Ünlü kadın sporcu, futbol sahasına küvet koyup çıplak poz verdi
İzmir’in 40 günlük suyu kaldı İzmir'in 40 günlük suyu kaldı
Prof. Dr. Sözbilir’den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir Prof. Dr. Sözbilir'den Manisa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Silahla vurulan Yağmur’un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti Silahla vurulan Yağmur'un cinayet sanığı sevgilisi: Öldürmedim, intihar etti
Otopark ücreti kavgası kanlı bitti O anlar kamerada Otopark ücreti kavgası kanlı bitti! O anlar kamerada

11:14
Borsa İstanbul’da tarihi zirve
Borsa İstanbul'da tarihi zirve
11:27
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Top hakem heyetinde: İşte milyonlarca memur için 2 yıllık zam tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.08.2025 12:42:22. #7.13#
SON DAKİKA: Karşıyaka'dan İlk Yabancı Transfer: Anastasia Lyashko - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.