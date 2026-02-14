Karşıyaka, İzmir Çoruhlu'yu 3-1 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Karşıyaka, İzmir Çoruhlu'yu 3-1 Yendi

Karşıyaka, İzmir Çoruhlu\'yu 3-1 Yendi
14.02.2026 19:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, 3. lig maçında İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup ederek Play-Off umutlarını sürdürüyor.

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Sinan Özcan, Musa Çetindemir, Giray Kara

KARŞIYAKA: Tunay - Harun, Alper, Hıdır, Selim, Tolga (Dk. 46 Berat), Mücahit (Dk. 86 Yakup), Samet, Erhan (Dk. 86 Onur), Hüseyin (Dk. 62 Yasin), Ömer Faruk (Dk. 69 Murat)

İZMİR ÇORUHLU FK: Amir - Abdulkadir, Berat (Dk. 75 İsmail Haktan), Kadir, Mustafa Burak (Dk. 44 Tuğcan Alp), Zeynullah, Salih (Dk. 44 Muhammet), Murat, Emir Can, Halil İbrahim, Nizamettin

GOLLER: Dk. 32 Alpay, Dk. 66 Hıdır, Dk. 72 Yasin (Karşıyaka), Dk. 58 Murat (İzmir Çoruhlu)

SARI KARTLAR: Berat (Karşıyaka), Berat (İzmir Çoruhlu)

3'üncü Lig 4'üncü Grup 21'inci hafta mücadelesinde Karşıyaka evinde İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 mağlup etti. Yeşil-kırmızılı ekibin gollerini 32'nci dakikada Alpay, 66'ncı dakikada Hıdır, 72'nci dakikada Yasin atarken, konuk takımın golü 58'inci dakikada Murat'tan geldi. Bu sonuçla Play-Off hattındaki Karşıyaka 44 puana ulaşırken, düşme hattındaki İzmir Çoruhlu FK ise 12 puanda kaldı.

18'inci dakikada İzmir Çoruhlu FK atağında sağdan Abdulkadir'in yerden ortasında Murat gelişine vurdu, kaleci Tunay uzanarak golü önledi.

32'nci dakikada Karşıyaka golü buldu. Soldan Tolga'nın kullandığı kornerde Ömer Faruk kafayı vurdu, kale önünde Alpay topa ayak koyarak takımını öne geçirdi: 1-0.

36'ncı dakikada Ömer Faruk'la verkaç yapan İsmail'in ceza sahası içinden şutunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

58'inci dakikada Karşıyaka savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası dışında önünde bulan Murat'ın sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

65'inci dakikada Erhan'ın pasıyla ceza sahasına giren Mücahit'in karşı karşıya pozisyondaki vuruşunda kaleci Amir gole izin vermedi.

66'ncı dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta Berat ceza sahasına doldurdu, iyi yükselen Hıdır kafayla topu filelere gönderdi: 2-1.

72'nci dakikada ceza sahası dışından Samet'in yerden vuruşunda ceza sahasında topla buluşan Yasin, altıpasın solundan dar açıdan dönerek meşin yuvarlağı çatala yolladı: 3-1.

90'ıncı dakikada sağdan Yasin'in pasında ceza sahasında Murat gelişine vurdu, top yan direkten döndü.

Karşıyaka maçı 3-1 kazandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Karşıyaka, Futbol, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Karşıyaka, İzmir Çoruhlu'yu 3-1 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı Süper Star Ajda, 80. yaşını kutladı
Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi Çıkan sonuç vahim Jhon Duran, Galatasaray dahil tam 24 kulübe önerildi! Çıkan sonuç vahim
Bakan Gürlek’ten “İBB duruşmaları TRT’den yayınlansın“ çağrılarına yanıt Bakan Gürlek'ten "İBB duruşmaları TRT'den yayınlansın" çağrılarına yanıt
Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor Fenerbahçe yeni sezonda bombayı Richarlison ile patlatıyor
Teksas’ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis Teksas'ta dehşet evi: Evlatlık çocuklarını kafese kapatan anneye 80 yıl hapis
Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor’u beşledi Mauro Icardi tarihe geçti, Galatasaray Eyüpspor'u beşledi
Bakan Gürlek’ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız Bakan Gürlek'ten futbolda bahis açıklaması: Bu işin sonuna kadar gidip kökünü kazıyacağız
ABD Başkanı Trump Venezuela’ya gidiyor ABD Başkanı Trump Venezuela'ya gidiyor
Antalyaspor, Samsunspor’a şans dahi tanımadı Antalyaspor, Samsunspor'a şans dahi tanımadı

19:58
Saadet Partisi lideri Arıkan’dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
Saadet Partisi lideri Arıkan'dan Haberler.com canlı yayınında açıklamalar
19:14
İnci Taneleri’nin hayranlarını yıkacak haber
İnci Taneleri'nin hayranlarını yıkacak haber
18:57
Canlı anlatım Dev derbi başladı tempo çok yüksek
Canlı anlatım! Dev derbi başladı tempo çok yüksek
18:44
Türk donanması, Almanya’da
Türk donanması, Almanya'da
18:12
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
TFF Başkanı, Trabzonspor-Fenerbahçe maçına 61 plakalı araçla gitti
18:10
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
Adapazarı Belediye Başkanı Işıksu: Hakkımdaki iddialar planlı bir kumpasın parçası
17:36
Yok böyle maç 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
Yok böyle maç! 7 gollü düelloda kazanan Trabzonspor
17:30
Madde bağımlısı şahıs “Ne geziyorsunuz burada“ diyerek polislere satırla saldırdı
Madde bağımlısı şahıs "Ne geziyorsunuz burada?" diyerek polislere satırla saldırdı
17:11
Bahçeli’den “Terörsüz Türkiye“ süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
Bahçeli'den "Terörsüz Türkiye" süreciyle ilgili mesaj: İhanetlere karşı dikkatli olalım
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 20:04:48. #7.11#
SON DAKİKA: Karşıyaka, İzmir Çoruhlu'yu 3-1 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.