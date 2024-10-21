Karşıyaka Liderliği Devraldı - Son Dakika
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Spor

Karşıyaka Liderliği Devraldı

Karşıyaka Liderliği Devraldı

Karşıyaka, Düzcespor'u 2-1 yenerek 21 yıl sonra üst üste 6 galibiyetle lider oldu.

21.10.2024 12:44
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bu sezon kendi rekorlarını kırarak şampiyonluk yarışı veren Karşıyaka, Düzce spor'u geriden gelip, penaltı kaçırmasına rağmen son dakikada 2-1 mağlup ederek 21 yıl sonra üst üste 6 galibiyet aldı, ezeli rakibi Bursaspor'u sollayıp liderliği tek başına devraldı. Düzce'de 25'inci dakikada tartışmalı penaltı kararıyla geriye düşen Kaf-Kaf deplasmanda yılmadı. Ali Sinan Gayla, 44'üncü dakikada yeşil-kırmızılı formayla attığı ilk golle skora denge getirirken, takımın gol kralı İshak Kurt, 88'inci dakikada penaltıyı kaleciye nişanladı. Galibiyetin peşini bırakmayan Karşıyaka, 90+2'de penaltıyı kaçıran İshak'ın asisti, Sefa'nın bu sezonki ilk golüyle 3 puana ulaştı.

Ligde üst üste 6'ncı galibiyetini alan Karşıyaka, 2'nci Lig'de şampiyon olduğu 2002-2003 sezonundan 21 yıl sonra ilk kez 6'da 6 yaptı. İzmir temsilcisi en son o sezon 7 galibiyetlik seri yakalamıştı. Bu sezon Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde lige 48 yıl sonra ilk kez ilk 4 maçta gol yemeden başlayan Kaf-Kaf, 21 yıl sonra bir ilki daha başarıp Bursaspor'dan koltuğu aldı. Grupta Silifke Belediyespor deplasmanından golsüz eşitlikle dönen Bursaspor 17 puanda kalırken, 7 hafta sonucunda 6 galibiyet, 1 beraberlikle namağlup 19 puana ulaşan yeşil-kırmızılı ekip zirveye bayrağını dikti. Taraftarların bağırlarına bastığı Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri grupta diğer rakiplerine de fark attı.

ÜST ÜSTE 3'TE 3

İzmir'de Altay'la birlikte şirketleşmeyen tek kulüp olmasına rağmen 3 branşta birden başarılı mücadelesini sürdüren Karşıyaka, futbol, basketbol ve voleybolda iki hafta üst üste 3'te 3 yaptı. Bu sezon voleybol dışında sponsoru olmayan, yönetim ve reklam katkılarıyla sahaya çıkan 112 yıllık Kaf-Kaf, 7 sezondur 3'üncü Lig'den kurtulmaya çalışan futbol branşında 4'ü deplasmanda art arda 6 galibiyetle rekor kırıp liderliği aldı. İsim sponsorunu kaybeden, dağılma tehlikesi yaşayan Basketbol Süper Ligi ve Avrupa'da İzmir'in uluslararası markası Karşıyaka, ligde Merkezefendi Basket'i 105-88, dün de Mersin Spor'u 107-81 yendi. Ligde iki maçta üst üste 100 sayı barajını aşan Ufuk Sarıca yönetimindeki Kaf-Kaf, Şampiyonlar Ligi'nde de hafta içi Saint-Quentin'i 84-74'le geçti. Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde ise 13 yıllık Sultanlar Ligi hasretine son vermek isteyen İnfo Yatırım Karşıyaka, oynadığı 3 maçı da kazanıp lider olurken rakiplerine hiç set vermedi.

KRİTİK TOPLANTI

Camia kulübü olarak ayakta kalmaya çalışırken son çıkan spor yasasıyla yönetimlerin kamu borcundan sorumlu tutulmasıyla 90 milyon TL'yi aşkın güncel vergi yüküyle karşı karşıya kalan Karşıyaka, çözüm arayışlarını sürdürüyor. Bir süredir görüşmeler yapan Başkan İlker Ergüllü, 2'nci Başkan Mustafa Karabağlı, basketbol şubesini yöneten Nazım Torbaoğlu ve eski başkanlar Cenk Karace ile Azat Yeşil, yarın kulüpteki son gelişmeler ve kurtuluş için izlenmesi planlanan yol haritasıyla ilgili basın toplantısı düzenleyecek.

STAT BELİRSİZ

Futbolda ligde cumartesi günü Tokat Belediyesi Plevnespor'u galibiyet serisini 7 maça çıkarma hedefiyle ağırlayacak Karşıyaka'nın oynayacağı stat netleşmedi. Karşıyaka'nın iç saha maçlarını oynadığı Alsancak Stadı'nda zemindeki ara bakım sürerken, aynı stadı kullanan Altay geçen cumartesi günü Karaköprü Belediyespor sınavına İzmir Atatürk Stadı'nda çıktı. Bornova Stadı'nı kullanan İzmir Çoruhlu FK ise yine bu sahadaki bakım çalışması nedeniyle dün Polatlı 1926'yı Atatürk Stadı'nda ağırladı. Alsancak Stadı'ndaki ışıklandırma problemi nedeniyle bu yıl gece maçı oynayamayan Karşıyaka'da taraftarlar maç Atatürk Stadı'na alınırsa akşam saatlerinde oynanmasını talep etti.

GÜLTEKİN'İN KARDEŞ ACISI

Karşıyaka'da Futbol Şube Yöneticisi Ayhan Gültekin, takımla gittiği Düzcespor deplasmanında kardeş acısıyla sarsıldı. Maç sabahı bir süredir tedavi gören kız kardeşi Remziye Gültekin'in vefat haberini alan Gültekin, İzmir'e döndü. Gültekin'in kardeş acısı takımın etkilenmemesi için maç sonrasına kadar oyunculardan saklandı. Karşıyaka da Gültekin için maç bittikten sonra taziye mesajı yayınladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Liderliği Devraldı - Son Dakika

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