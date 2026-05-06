Karşıyaka\'nın Yıldızı Young Sakatlandı

06.05.2026 00:02
Karşıyaka, Tofaş maçında Cameron Young'un sakatlığından dolayı zor durumda kaldı.

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ligde kalma yarışında, pazar günü Tofaş deplasmanında sezonun en önemli maçlarından birine çıkacak Karşıyaka, takımın yıldızı Cameron Young'un sakatlığıyla sarsıldı.

Geçen hafta Safiport Erokspor önünde son saniye basketiyle Kaf-Kaf'a hayati bir galibiyet getiren Young, belinden sakatlandı. Young'un Tofaş deplasmanında oynamasının zor olduğu, son hafta Bursaspor deplasmanına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Bu sezon 16,9 sayı ortalamasıyla oynayan Young, son haftalarda alınan kritik galibiyetlere büyük katkı yaptı. Young gibi sakatlık yaşayan Bishop'un durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

Spor

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
