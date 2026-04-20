Karşıyaka Play-Off'ta Şampiyonluk Peşinde

20.04.2026 11:21
Karşıyaka, play-off kabusunu sona erdirip 23 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Ayvalıkgücü Belediyespor eşleşmesine hazırlanan Karşıyaka yıllardır yaşadığı play-off kabusuna bu kez son vermeyi hedefliyor. Kaf-Kaf farklı liglerde üst üste 7 kez play-off maçlarından eli boş döndü. Bu sezon teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde çok iyi bir performans sergileyerek taraftarına güven veren Karşıyaka, finallerdeki şanssızlığına son verip 23 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmeye kararlı. Final kabusu 24 yıl önce başlayan Karşıyaka, 2001-2002 sezonunda 2'nci Lig'de Denizli'de play-off oynadı. Karabükspor'u 3-1, Kartalspor'u 4-2 yenerek finale yükselen yeşil-kırmızılı ekip öne geçtiği finalde Adana Demirspor'a uzatmada altın golle 2-1 yenilip 1'inci Lig hayallerini erteledi.

2 KEZ SÜPER LİG'İ ISKALADI

Sonraki sezon 2003'te tarihinin son şampiyonluğunu yaşayıp direkt 1'inci Lig'e çıkan Karşıyaka, 13 sezon aralıksız kaldığı bu ligde 2 kez play-off oynamasına rağmen Süper Lig'in kapısından döndü. Ankara'da 2008-2009 sezonunda oynanan play-offta Boluspor'u seri penaltılarla 3-2 yenip finalist olan Karşıyaka, yine öne geçtiği finalde Kasımpaşa'ya uzatmada 2-1 mağlup olarak 1996'dan beri yer alamadığı Süper Lig hayallerine veda ederken yaşanan olaylar nedeniyle 5 maç ceza aldı. Sonraki yıl 2009-2010 sezonunda yine play-offa kalan yeşil-kırmızılılar, İstanbul'da 4 takımlı lig usulü oynanan organizasyonu 2 puanla tamamlayarak Süper Lig'i bir kez daha ıskaladı.

3'ÜNCÜ LİG'DEN BİR TÜRLÜ ÇIKAMADI

Yıllarca çıkamadığı 1'inci Lig'den 2016'da, 2'nci Lig'den de borçları yüzünden gelen transfer yasağı ve aldığı puan silme cezalarıyla 2018'de küme düşen Karşıyaka, 2018-19 sezonunda ilk kez yer aldığı 3'üncü Lig'de zorunluluktan altyapı patentli kalan kadrosuyla play-off oynamayı başardı. Yeşil-kırmızılı ekip o sezon yarı finalde Vanspor'la evinde penaltı kaçırdığı maçta golsüz berabere kalıp rövanşı trajik şekilde 2-1 kaybetti. Aynı kadroyla koronavirüs pandemisinin yaşanarak liglerin 4 ay durduğu, normal sezonun kalan haftalarının tamamlanmadığı 2019-2020 sezonunda da play-offa adını yazdıran Karşıyaka, temmuz ayında Antalya'da düzenlenen finallerde Belediye Derincespor'u penaltı golüyle 1-0 yenip finalist oldu.

PANDEMİDE FİNAL OYNADI

Antalya'daki play-off finalinde Turgutluspor'la karşılaşan İzmir ekibi yine öne geçmesine rağmen normal süresi 1-1, uzatmaları 2-2 sona eren maçta seri penaltılarla 7-5 yenilerek 2'nci Lig'e dönemedi. Turgutluspor finalin uzatmalarında 2 kırmızı kartla 9 kişi kalırken Karşıyaka, 118'inci dakikada penaltı golüyle 2-2'yi bulmasına rağmen seri penaltılarda yıkıldı. 3 yıllık play-off hasreti sonrası 2023-2024 sezonunda finallere kalan Kaf-Kaf, ev sahibi avantajına sahip olmasına rağmen Anadolu Üniversitesi'ne İzmir'de 1-0 yenilip havlu attı. Geçen sezon grup ikincisi olarak direkt grup finaline kalan Karşıyaka, ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kaldığı Muşspor'a evinde Bursaspor randevusunda yaşanan olaylar yüzünden seyircisiz oynadığı rövanşta 2-1 yenildi.

8 YILDA 5'İNCİ PLAY-OFF

Bu sezon üst üste üçüncü kez finallere hazırlanan Karşıyaka'nın 8 yılda 5'inci kez yer aldığı 3'üncü Lig Play-Off maçlarından 2'nci Lig'e ulaşmak için 3 rakibini elemesi gerekecek. Kaf-Kaf, 2'nci Lig'e ulaşmak için finale kadar elenmezse 5 maça çıkacak. Takımı hedefe ulaştırmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirten teknik direktör Burhanettin Basatemür, beklentilerin farkında olduklarını belirtti. Tecrübeli teknik adam hedefe giden yolda en büyük motivasyon kaynaklarının taraftarlarının sevgisi ve desteği olduğunu belirtti.

BASATEMÜR'ÜN İNANCI TAM

Basatemür, "Bugüne kadar yaptıklarımız bizi buraya getirdi. Bundan sonra yapacaklarımız ise hedeflediğimiz yere getirecek inşallah. Tüm takım olarak bunun bilincindeyiz. Bu hedefimizin gerçekleşmesi için elimizden gelen tüm çabayı ve gayreti göstereceğiz. Bu süreçte yüksek enerji ve doğru oyun birinci önceliğimiz olacak. Taraftarımızın ve camiamızın da beklentilerinin farkındayız. En büyük motivasyon nedenimiz olan ve bizler için çok değerli olan taraftarımızı mutlu etmek bizim en büyük mutluluk kaynağımız olacaktır" diye konuştu.

Kaynak: DHA

