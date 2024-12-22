Karşıyaka Spor Kulübü'nde Aday Bolluğu Yaşanıyor - Son Dakika
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Karşıyaka Spor Kulübü'nde Aday Bolluğu Yaşanıyor

Karşıyaka Spor Kulübü\'nde Aday Bolluğu Yaşanıyor

Karşıyaka Spor Kulübü, başkanlık sorunu yaşadıktan sonra olağanüstü genel kurul öncesi birçok potansiyel adayla hareketlenmiş durumda. Mehmet Karal, İlker Ergüllü ve diğer eski başkanlar, kulübü yeni bir yönetimle buluşturmak için hazırlıklara başladı.

22.12.2024 12:56  Güncelleme: 12:57
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YÖNETİMİ istifalarla düştükten sonra 3 Aralık'taki kongrede aday bulamayıp başkansız kalan Karşıyaka Spor Kulübü'nde salı günü yeniden toplanacak olağanüstü genel kurul öncesi bu kez aday bolluğu yaşanıyor. Mehmet Karal, İlker Ergüllü, Vural Budak, Mutlu Altuğ ve Turgay Büyükkarcı isimleri potansiyel adaylar arasında geçiyor. Basketbolun 26 yıllık isim sponsoru sezon öncesi çekilip, üzerine yöneticilerin kulübün vergi borcu nedeniyle bireysel olarak sorumlu tutulmasıyla kaosa sürüklenen, Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan'ın ani vefatı sonrası da istifalarla yönetimi dağılan Kaf-Kaf, başkan bulamayıp 1.5 ay imza yetkilisi olmadan kaldı.

Son 1 ay içinde ikinci kez toplanacak kongrede de aday bulamazsa kayyuma kalma ihtimali olan İzmir'in köklü temsilcisi seçime saatler kala hareketlendi. Yeşil-kırmızılılarda son yönetimde yer alan Mehmet Karal, eski başkanlardan Cenk Karace ve Mustafa Karabağlı gibi isimlerin desteğiyle liste hazırlıkları yapıyor. Özellikle en yüksek bütçeli şube olan basketbol takımının maaş ödemeleri kulübü zorlarken, Karal'ın önemli miktarda mali destek sözü aldığı öğrenildi. Eski voleybol şube başkanlarından Vural Budak'ın da camiadan bir grupla aday olmak için çalışma yaptığı belirtildi. Eski başkanlardan Mutlu Altuğ, kendi adaylık görüşmesi yapmasa da basketbol için 5 aylığına bir sponsorla görüşüyor.

Karşıyaka'da geçen şubat ayından beri başkanlık yapıp kulübe 2 yılda 80 milyon TL civarında bireysel kaynak aktardığı belirtilen İlker Ergüllü de kongreye kısa süre kala devreye girdi. Ergüllü'nün yarın önemli bir firmayla kulüp geneli için sponsorluk görüşmesi yapacağı, görüşmeden çıkacak sonuca göre adaylıkla ilgili karar vereceği belirtildi. Sosyal medyada bazı taraftar sayfaları da İlker Ergüllü ve daha önce 5.5 yıl kulübü yöneten Turgay Büyükkarcı'dan birleşerek güçbirliğiyle ortak liste oluşturup seçime girmelerini talep etti. Geçen hafta eski yönetimiyle bir araya gelen Büyükkarcı ise adaylık için girişim yapmadı. Basketbolun sponsorluğundan ayrılan Yaşar Ailesi de dönüş ile ilgili yeşil ışık yakmadı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Spor Kulübü'nde Aday Bolluğu Yaşanıyor - Son Dakika

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