Karşıyaka Üst Üste 9. Yenilgisini Aldı - Son Dakika
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Karşıyaka Üst Üste 9. Yenilgisini Aldı

Karşıyaka Üst Üste 9. Yenilgisini Aldı

Karşıyaka, Galatasaray'a 101-80 kaybederek ligde 9. mağlubiyetini yaşadı. Antrenör Aksoylar açıklamalarda bulundu.

09.03.2025 11:39
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Karşıyaka, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Galatasaray'a deplasmanda mağlup olarak üst üste 9. yenilgisini aldı.

Basketbol Süper Ligi'nin 20 haftasında Karşıyaka, deplasmanda karşı karşıya geldiği Galatasaray'a 101-80 kaybetti. Bu sonuçla birlikte İzmir ekibi, ligde üst üste 9. mağlubiyetini aldı. Karşıyaka Antrenörü Sinan Aksoylar müsabakaya dair değerlendirmelerde bulundu. Karşılaşmaya iyi bir başlangıç yapamadıklarını söyleyen Aksoylar, "Yaptığımız basit top kayıpları rakibimizin kolay sayılar bulmasına neden oldu. Dar olan rotasyonumuz, Thomas Akyazılı'nın olmamasıyla daha da daraldı. Önümüzdeki maç sahamızda Büyükçekmece ile olacak. Bu maça en iyi şekilde hazırlanarak daha güçlü bir performans sergilemeyi hedefleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karşıyaka Basketbol, 16 Mart Pazar günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Büyükçekmece'yi konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Karşıyaka Üst Üste 9. Yenilgisini Aldı - Son Dakika

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