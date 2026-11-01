Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar - Son Dakika
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Kasımpaşa-Beşiktaş maçından notlar

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- Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan İstanbul Başakşehir maçındaki kadroyu bozmadı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, mücadeleyi yerinde izledi

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ligde son oynanan İstanbul Başakşehir maçındaki kadroyu bozmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşmaya siyah-beyazlı futbol takımı Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'i ile başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, İlhan Fakılı, Tiago Djalo, Yasin Özcan ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

Italiano, ligin 9. haftasında oynanan ve 2-0 kazanılan İstanbul Başakşehir maçındaki ilk 11'i Kasımpaşa karşısında da sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı ekibin 48 yaşındaki teknik direktörü, bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Midtjylland ile oynanan rövanş karşılaşmasıyla beraber ikinci kez değişiklik yapmadı.

Poku kadroda yok

Beşiktaş'ta kanat oyuncusu Ernest Poku, Kasımpaşa müsabakasının kadrosunda yer almadı.

Hasta olduğu öğrenilen Poku, lacivert-beyazlı takıma karşı görev yapamadı.

Hollandalı oyuncu, bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında toplam 5 maçta forma giyip, 1 gol kaydetti.

Taraftar yalnız bırakmadı

Beşiktaş taraftarı, Kasımpaşa deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki karşılaşma için kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran siyah-beyazlı futbolseverler, maç öncesinde tezahüratlarla takımlarına destek verdi.

Sergen Yalçın maçı takip etti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa-Beşiktaş maçını yerine izledi.

Yalçın, karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ve iki kulübün yöneticileriyle yan yana takip etti.

Öte yandan, haziran ayında Fenerbahçe Kulübünde yapılan seçimlerde başkan adayı olan Hakan Safi de mücadeleyi izleyenler arasında yer aldı.

Kasımpaşa'da ideal 11 sahada

Lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında 11 değişiklik yaptı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Çorluspor 1947'ye karşı as takımını dinlendiren ve ligde az süre alan oyuncularına ilk 11'de şans veren Belözoğlu, siyah-beyazlı ekip önünde şu ilk 11'i sahaya sürdü:

"Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adam Arous, Matei Ilie, Ayberk Karapo, Kerem Demirbay, Jesurun Rak-Sakyi, Haris Hajradinovic, Elson Mendes, Ali Yavuz Kol, Adrian Benedyczak."

Öte yandan Kasımpaşa, ligde geçen hafta oynanan ve 1-0 kazanılan Eyüpspor müsabakasına da aynı kadroyla çıkmıştı.

Gianniotis ve Hajradinovic'e plaket

Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic ve kaleci Andreas Gianniotis'e maç öncesinde özel çerçevelenmiş formaları takdim edildi.

Lacivert-beyazlı ekiple 250. maçını geride bırakan Hajradinovic ile Kasımpaşa formasıyla 100 karşılaşmaya çıkan Gianniotis'e ısınma bölümünde hediyeleri verildi.

Kaynak: AA
A Milli Futbol TakımıVincenzo ItalianoSergen YalçınBaşakşehirKasımpaşaBeşiktaşİstanbulSporSon Dakika

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