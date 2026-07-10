Kasımpaşa, Sercan Deniz\'i Kadrosuna Kattı

KASIMPAŞA, Bucaspor 1928 forması giyen Sercan Deniz'i kadrosuna kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sercan Deniz, CEO Ceyhun Kazancı'nın katılımıyla Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen törende kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

Kasımpaşa Kulübü, yeni transferi Sercan Deniz'e "Ailemize hoş geldin" mesajı yayımlayarak, oyuncuya lacivert-beyazlı forma altında başarılar diledi.