Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. Yılı coşkuyla kutlandı

1921 yılında kurulan Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. Yılı Beyoğlu'nda büyük bir coşkuyla kutlandı. Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda toplanan Beyoğlulular, 100. Yıl coşkusunu ünlü sanatçı Zehra Gülüç ile birlikte yaşadı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından düzenlenen Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. Yılı, etkinliklerle kutlandı. Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar 100. Yıl coşkusunu ünlü ses sanatçısı Zehra Gülüç ile birlikte yaşadı. Türkiye'nin sayılı spor kulüpleri arasında yer alan Kasımpaşa, futboldan güreşe birçok branşta faaliyetlerini sürdürüyor. Kasımpaşa Spor Kulübü yöneticileri ve kulübün oyuncularının da katıldığı kutlamada, Sahne gösterilerinden konsere, Kasımpaşa 100. Yıl U12 Futbol Turnuvası Ödül Töreni'nden 100. yıl pastasının kesilmesine kadar birçok etkinlik gerçekleştirildi. Kutlamalara katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün 100. Yılını kutladı. Kasımpaşalı olmanın bir duruş ifade ettiğini söyleyen Yıldız, "Kasımpaşa bizim 100 yıldır semt aşkımızdır. Bizim için Kasımpaşalı olmak bir duruş ifade ediyor ve semt aşkımızı ifade ediyor. Bugün de Kasımpaşa sporumuzun 100. Yıldönümü. Birazdan 100. Yıl pastasını keseceğiz ve büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Kasımpaşa Spor'un 100. Yıl kutlu olsun" diye konuştu.

Öte yandan, Başkan Yıldız, Kasımpaşa Spor Kulübü'nün futbolcularıyla 100. Yıl dönümü nedeniyle sahnede pasta kesti. Kutlamalar, ünlü ses sanatçısı Zehra Gülüç konseriyle son buldu. - İSTANBUL