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Kasımpaşa Süper Lig'in ilk yarısında 23 puan topladı - Son Dakika
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Kasımpaşa Süper Lig'in ilk yarısında 23 puan topladı

Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk yarısında oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 23 puan topladı. Aytaç Kara takımın en golcü ismi oldu. Claudio Winck Neto ise en çok süre alan futbolcu oldu.

Kasımpaşa Süper Lig\'in ilk yarısında 23 puan topladı
30.12.2023 - 11:22,
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Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 23 puan toplayarak 9'uncu sırada yer alırken, takımın skor yükünü ise Aytaç Kara üstlendi.

Sezona teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde başlayan lacivert-beyazlı takım, oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Ligin 14. haftasında teknik adam değişikliğine giden İstanbul ekibi, yeni çalıştırıcısı Sami Uğurlu idaresinde çıktığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak hanesine 5 puan yazdırdı.

Lacivert-beyazlı takım ligin ilk bölümünde 29 gol kaydederken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı. Kasımpaşa bu savunma performansıyla, filelerinde 39 gol gören Siltaş Yapı Pendikspor'un ardından ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olarak ön plana çıktı.

İstanbul ekibinde sezonun ilk yarısında toplam 23 futbolcu görev aldı.

En golcüsü Aytaç Kara

Kasımpaşa'da sezonun ilk bölümünde en fazla golü Aytaç Kara kaydetti.

Süper Lig'in ilk bölümünde lacivert-beyazlı 10 futbolcu, 28 kez rakip ağları havalandırdı.

Sezonun ilk yarısında en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu konumundaki Aytaç Kara, rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımının en skorer ismi oldu.

Aytaç Kara'yı 5 golle Mamadou Fall, 4 golle Ben Ouanes takip etti. Kasımpaşa'da Nuno da Costa 3, Cladio Winck ise 2 gol kaydederken, Julien Ngoy, Haris Hajradinovic, Iron Gomis, Kenneth Omeruo ve Yasin Özcan birer gol üretti.

Lacivert-beyazlıların hanesine yazılan bir golü ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip oyuncu Federico Ceccherini kendi kalesine attı.

En çok oynayan Winck

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk bölümünde takımın vazgeçilmezi Claudio Winck Neto oldu.

Brezilyalı futbolcu, takımının ligde çıktığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, bin 523 dakika sahada kaldı.

Lacivert-beyazlı ekipte 29 yaşındaki savunmacıyı 17 maçta bin 473 dakika sahada kalan Aytaç Kara takip etti.

Tek kırmızı kartı Omeruo gördü

Sezonun ilk bölümünde Kasımpaşa'da kırmızı kart gören tek oyuncu Kenneth Josiah Omeruo oldu.

Lacivert-beyazlı takımda sezonun ilk yarısında 15 futbolcu, 32 sarı kartla cezalandırıldı.

Sezonun ilk bölümünde en çok sarı kartı ise 5 kez ile Sadık Çiftpınar gördü.

Futbolcuların performansı

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11Süre (dk)GolSarı kartKırmızı kart
Claudio Winck Neto1717152323-
Aytaç Kara1717147393-
Andreas Gianniotis16161440-1-
Haris Hajradinovic1717144013-
Kenneth Josiah Omeruo16161440131
Ahmed Mortadha Ben Ouanes1714130443-
Gökhan Gül17151301-1-
Mamadou Fall1414122252-
Yasin Özcan1713119711-
Julien Fontaine Ngoy Bin Cibambi131195911-
Sadık Çiftpınar1311917-5-
Iron Gomis16869312-
Duhan Aksu138685---
Nuno Miguel da Costa Joia844733--
Driess Saddiki93264-2-
Erdem Çetinkaya101173-1-
Samuel Christopher Bastien Binda41142---
Ali Emre Yanar1190---
Selim Dilli7-68-1-
Taylan Utku Aydın1-7---
Hasan Emre Yeşilyurt1-4---
Ali Demirel 1-11---
Berat Kalkan1-5---

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Kasımpaşa Süper Lig'in ilk yarısında 23 puan topladı - Son Dakika


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