Kasımpaşa Süper Lig\'in ilk yarısında 23 puan topladı

Trendyol Süper Lig'in ilk bölümünde oynadığı 17 maçta 6'şar galibiyet ve mağlubiyet ile 5 beraberlik yaşayan Kasımpaşa, 23 puan toplayarak 9'uncu sırada yer alırken, takımın skor yükünü ise Aytaç Kara üstlendi.

Sezona teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde başlayan lacivert-beyazlı takım, oynadığı 13 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Ligin 14. haftasında teknik adam değişikliğine giden İstanbul ekibi, yeni çalıştırıcısı Sami Uğurlu idaresinde çıktığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşayarak hanesine 5 puan yazdırdı.

Lacivert-beyazlı takım ligin ilk bölümünde 29 gol kaydederken, kalesinde ise 33 gole engel olamadı. Kasımpaşa bu savunma performansıyla, filelerinde 39 gol gören Siltaş Yapı Pendikspor'un ardından ligin en çok gol yiyen ikinci takımı olarak ön plana çıktı.

İstanbul ekibinde sezonun ilk yarısında toplam 23 futbolcu görev aldı.

En golcüsü Aytaç Kara

Kasımpaşa'da sezonun ilk bölümünde en fazla golü Aytaç Kara kaydetti.

Süper Lig'in ilk bölümünde lacivert-beyazlı 10 futbolcu, 28 kez rakip ağları havalandırdı.

Sezonun ilk yarısında en fazla gol sevinci yaşayan yerli futbolcu konumundaki Aytaç Kara, rakip fileleri 9 kez havalandırarak takımının en skorer ismi oldu.

Aytaç Kara'yı 5 golle Mamadou Fall, 4 golle Ben Ouanes takip etti. Kasımpaşa'da Nuno da Costa 3, Cladio Winck ise 2 gol kaydederken, Julien Ngoy, Haris Hajradinovic, Iron Gomis, Kenneth Omeruo ve Yasin Özcan birer gol üretti.

Lacivert-beyazlıların hanesine yazılan bir golü ise VavaCars Fatih Karagümrük maçında rakip oyuncu Federico Ceccherini kendi kalesine attı.

En çok oynayan Winck

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk bölümünde takımın vazgeçilmezi Claudio Winck Neto oldu.

Brezilyalı futbolcu, takımının ligde çıktığı 17 karşılaşmanın tamamında forma giyerken, bin 523 dakika sahada kaldı.

Lacivert-beyazlı ekipte 29 yaşındaki savunmacıyı 17 maçta bin 473 dakika sahada kalan Aytaç Kara takip etti.

Tek kırmızı kartı Omeruo gördü

Sezonun ilk bölümünde Kasımpaşa'da kırmızı kart gören tek oyuncu Kenneth Josiah Omeruo oldu.

Lacivert-beyazlı takımda sezonun ilk yarısında 15 futbolcu, 32 sarı kartla cezalandırıldı.

Sezonun ilk bölümünde en çok sarı kartı ise 5 kez ile Sadık Çiftpınar gördü.

Futbolcuların performansı

Kasımpaşa'da Süper Lig'in ilk yarısında forma giyen futbolcuların performansı şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre (dk) Gol Sarı kart Kırmızı kart Claudio Winck Neto 17 17 1523 2 3 - Aytaç Kara 17 17 1473 9 3 - Andreas Gianniotis 16 16 1440 - 1 - Haris Hajradinovic 17 17 1440 1 3 - Kenneth Josiah Omeruo 16 16 1440 1 3 1 Ahmed Mortadha Ben Ouanes 17 14 1304 4 3 - Gökhan Gül 17 15 1301 - 1 - Mamadou Fall 14 14 1222 5 2 - Yasin Özcan 17 13 1197 1 1 - Julien Fontaine Ngoy Bin Cibambi 13 11 959 1 1 - Sadık Çiftpınar 13 11 917 - 5 - Iron Gomis 16 8 693 1 2 - Duhan Aksu 13 8 685 - - - Nuno Miguel da Costa Joia 8 4 473 3 - - Driess Saddiki 9 3 264 - 2 - Erdem Çetinkaya 10 1 173 - 1 - Samuel Christopher Bastien Binda 4 1 142 - - - Ali Emre Yanar 1 1 90 - - - Selim Dilli 7 - 68 - 1 - Taylan Utku Aydın 1 - 7 - - - Hasan Emre Yeşilyurt 1 - 4 - - - Ali Demirel 1 - 11 - - - Berat Kalkan 1 - 5 - - -

Kaynak: AA