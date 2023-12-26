Kastamonuspor, lider olarak kampa girecek

TFF 2. Lig'in ilk devresini 7 puan farkla lider olarak kapatan Kastamonuspor, 4 günlük iznin ardından kampa girecek. 10 Ocak'a kadar kampta olacaklarını söyleyen GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, oyuncu takviyesinde bulunacakları mevkilerin olduğunu ve takımın karakterine uygun oyuncular tercih edeceklerini kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi Isparta Futbol Kulübü ve Amed Sportif Faaliyetler'in önünde 7 puan farkla lider tamamlayan GMG Kastamonuspor, devrenin tamamlanmasıyla oyuncularına 4 günlük izin verdi. 29 Aralık'ta Antalya'da kampa girecek olan Kastamonu ekibi, 10 Ocak'a kamp çalışmalarını sürdürecek. Son 6 karşılaşmasını galibiyetle tamamlayan GMG Kastamonuspor, çıktığı 18 karşılaşmada 35 gol atarak ligin en fazla gol atan takımı oldu. Kalesinde 15 gol gören ve 20 averajla lider durumda bulunan kırmızı-siyahlılar, tek yenilgisini kendi sahasında İskenderunspor'a 4-3 yenilerek aldı. 18 maçta 4 beraberliği bulunan GMG Kastamonuspor,13 galibiyetle ligde toplam 43 puan topladı. Antalya'da kamp süresince 3 hazırlık maçı yapacak olan GMG Kastamonuspor, 14 Ocak'ta Gazi Stadyumunda kendi seyircisi önünde Etimesgut Belediyespor ile karşılaşacağı maçla ligin ikinci devresini açacak.

"Düşündüğümüz mevkilere takımın karakterine uygun oyuncular tercih edeceğiz"

İkinci yarıda düşündükleri mevkilere takımın karakterine uygun oyuncular tercih edeceklerini söyleyen GMG Kastamonuspor Teknik Direktörü Levent Eriş, "İkinci devre hazırlıklarımız tabii ki çok dikkatli bir şekilde olacak. Yapacağımız takviyeler, düşündüğümüz mevkilere alacağımız oyuncular, bu takımın karakterine uygun, bu takımın gidişatına uygun oyuncular olacak. Bu oyuncuları tercih ederken de hiç acele etmeyeceğiz. Nasıl sezon başında aceleci davranmadıysak, gerçekten son derece başarılı transferler yaptıysak ikinci devreye de az, öz ama mutlaka büyük katkılar sağlayacak oyuncuları tercih edeceğiz. 29 Aralık'ta Antalya'da kampa gireceğiz. 29 Aralık'ta bir gurup girecek, 1 Ocak'ta da ikinci gurup girecek. Bazı oyuncularımızı özel antrenörlerimizle birlikte 29 Aralık'ta çalışmaya alacağız. Bazı arkadaşlarımızla da 1 Ocak itibarıyla başlayacağız. Ama oyuncularımıza izin günlerinde dahi bir antrenman programı vererek onları video sistemi ile takip edip, daha hazır hale gelmelerini sağlayacağız. Bu süreçte de 10 Ocak'a kadar Antalya'da kalacağız. Antalya'da da yapacağımız 3 tane hazırlık maçımız olacak. 14 Ocak'ta Kastamonu'da kendi sahamızda, Etimesgut maçıyla birlikte ikinci devreye başlayacağız. Hiç ara vermeden Antalya'dan Kastamonu'ya gelip lig maçımıza çıkacağız. Ümit ediyorum ki o maça da en hazır bir şekilde, en iyi bir şekilde ve bunu çok arzulayan bir şekilde taraftarımızla çıkacağız. İkinci devrede taraftarımız bizlerin olmazsa olmazıdır. Ligin ilk devresinde iç saha maçlarının hepsinin kazanılmasında taraftar önemli faktör oldu. Bunu kısmen de olsa başardık. Biri Düzce, diğeri İskenderun olmak üzere diğer maçlarımızın hepsini kazandık. İkinci devrede de özellikle içeride oynayacağımız maçlar ve şampiyonlukta bizleri takip eden rakiplerimizle kendi sahamızda oynayacağımız maçlar bizler için çok değerli hale geldi. Bu maçların kazanılması belki de puan farklarının çok daha farklı hale gelmesini sağlayacak. O yüzden iç saha maçlarına çok farklı bir göz ile baktığımızı da söylemek istiyorum. Zaten deplasmanda herhangi bir sıkıntımız yok. Dış sahada son derece başarılı sonuçlar alan, en çok galibiyet alan başarılı takımlardan bir tanesiyiz. O yüzden inşallah ikinci devreye de en iyi şekilde hazırlanıp, ikinci yarıya hazır bir şekilde başlamayı arzu ediyoruz" dedi. - KASTAMONU