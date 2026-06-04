Katar, Almoez Ali'yi Dünya Kupası kadrosuna aldı - Son Dakika
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Katar, Almoez Ali'yi Dünya Kupası kadrosuna aldı

Katar, Almoez Ali\'yi Dünya Kupası kadrosuna aldı
04.06.2026 17:10
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Katar teknik direktörü Lopetegui, Almoez Ali'yi Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

Katar teknik direktörü Julen Lopetegui, ülkenin gelmiş geçmiş en iyi golcüsü Almoez Ali'yi Dünya Kupası kadrosuna dahil etti.

Ali, Körfez ülkesi için bugüne kadar 126 maçta 60 gol attı.

İspanya, Real Madrid, Wolves ve West Ham'in eski yöneticisi Lopetegui 26 kişilik kadroya toplam dokuz forvet davet etti.

İki kez Yılın Asyalı Oyuncusu seçilen Akram Afif de takımda.

Katar 2022 yılında üç grup maçını da kaybeden ilk ev sahibi ülke olmuştu.

Takımın başına Mayıs 2025'te atanan Lopetegui, ön kadroda yer alan Brighton doğumlu eski Doncaster ve Peterborough defans oyuncusu Niall Mason'ı takıma almadı.

Katar için 124 maçta 39 gol atan 42 yaşındaki kıdemli forvet Sebastian Soria da kadroya giremedi.

Katar, 13 Haziran'da Santa Clara'da İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Daha sonra Vancouver'da Kanada ve Seattle'da Bosna-Hersek ile mücadele edecek.

Katar Dünya Kupası kadrosu

Kaleciler: Salah Zekaria (El-Duhail), Mahmud Abunada (El Rayyan), Meşal Barşem (El-Sadd)

Defans: Haşmi Hüseyin (El Arabi), Ayub Alawi (El Gharafa), Boualem Hukhi (El-Sadd), Pedro Miguel (El-Sadd), İssa Laaye (El Arabi), Lucas Mendes (Al-Wakrah), Sultan Al-Brake (El-Duhail), Homem Al-Amin (Kültürel Leonesa)

Orta saha oyuncuları: Muhammed Al-Manai (Al Shamal), Jassem Jaber (El Arabi), Kerim Boudiaf (El-Duhail), Ahmed Fathi (El Arabi), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Assim Madibo (Al-Wakrah)

Forvet: Tahsin Muhammed (el-Duhail), Edmilson Junior (el-Duhail), Almoez Ali (el-Duhail), Akram Afif (El-Sadd), Muhammed Muntari (El Gharafa), Yusuf Abdulrazzak (El-Wakrah), Ahmed Alaa (El Rayyan), Hasan el-Haydos (El-Sadd), Ahmed El Janahi (El Gharafa)

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

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