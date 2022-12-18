Fransızlar yıkıldı! Arjantin'de günlerce sürecek kutlamalar başladı - Son Dakika
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Fransızlar yıkıldı! Arjantin'de günlerce sürecek kutlamalar başladı

18.12.2022 23:13

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın finali nefes kesti. Normal süresi 2-2, uzatmaların 3-3 bittiği mücadelede kazanan penaltılarda Arjantin oldu. Günlerce sürecek olan kutlamalar Arjantin'de coşkuyla icra edilirken Fransa'da ise taraftarlar son penaltı atışı ile birlikte adeta yıkıldı.

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda futbolseverler adeta mest oldu. Arjantin, Fransa'yı ilk yarım saatte perişan etti. 36'da skoru 2-0'a getiren Arjantin, son şampiyon Fransa'ya şut bile attırmadı. 23'te penaltıdan Messi perdeyi açtı, 36'da Di Maria skoru 2-0'a getirdi Mbappe, 80'de attığı penaltı golüyle Fransa'yı umutlandırdı. 81'de bir kez daha sahneye çıkan Mbappe, maçı uzatmaya gördü.

ARJANTİN, PENALTILARLA KUPAYA UZANDI

2-0 önde olduğu maçta üstünlüğü koruyamayan Arjantin'de kaptan Messi sahneye çıkan isim oldu. 35 yaşındaki yıldız, 108. dakikada attığı golle Arjantin'i 3-2 öne geçirdi. 117'de Mbappe penaltıdan attığı golle maçı 3-3'e getirdi. Penaltılar sonucu Arjantin 36 yıllık hasreti bitirerek Dünya Kupası'na uzandı. Lionel Messi, kariyerindeki en büyük eksik olan Dünya Kupası zaferini de Katar'da kazandı.

Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı

FRANSIZLAR GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Maçı Fransa'nın başkenti Paris'te büyük bir heyecanla takip eden Fransızlar, maç sonunda gözyaşlarına hakim olamadı. Arjantin'de ise şampiyonluğun geldiği andan itibaren başta başkent olmak üzere pek çok şehirde kutlamalar başladı.

Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı

KUTLAMALAR GÜNLERCE SÜRECEK

Dünya Kupasının sahibi olmanın coşkusunu yaşayan Arjantinlilerin günlerce sürecek kutlamasının ilk saniyesi, Buenos Aires'te kameralara yansıdı.

Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı
Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı
Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı
Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı
Dünya Kupası sonrası bir kıtada coşku, bir tarafta hüzün! Arjantin'in günlerce sürecek kutlamaları böyle başladı
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SON DAKİKA: Fransızlar yıkıldı! Arjantin'de günlerce sürecek kutlamalar başladı - Son Dakika
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