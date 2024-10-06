Kayseri'de Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Spor

Kayseri'de Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kayseri\'de Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları'nın ödül törenine katıldı. Müsabakalarda başarılı olan sporculara ödüllerini takdim eden Başkan Büyükkılıç, geleneksel sporların önemi üzerinde durdu.

06.10.2024 16:52  Güncelleme: 16:53
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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları'nın ödül törenine katılarak sporculara ödüllerini takdim etti.

4- 6 Ekim tarihleri arasında Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde gerçekleşen Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları'nın ödül törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, başarı gösteren sporculara ödüllerini verdi. 3 şehirden 4 takım ve 60 sporcunun yer aldığı müsabakaların ödül töreninde sözlerine "Geleneksel sporun sesi olan ve severek buraya gelen ziyaretçilere hoş geldiniz" diye başlayan Başkan Büyükkılıç, " Erzurum'umuzdan, Uşak'ımızdan ve Sivas'ımızdan Atlı Cirit Sporları ile ilgili gerçekten birer merkez haline gelmiş olan bu güzel şehirlerimizden gelen dostlarımıza, yarışmacılara, kulüp temsilcilerine teşekkür ederim" dedi. Spor ile dostluğun ve tanışmanın gerçekleştiğini dile getiren Büyükkılıç, "Ay yıldızlı Türk Bayrağı'mızın altında birlik, beraberlik anlayışı içerisinde hep beraber, vatanına, milletine, devletine bağlı nesiller yetiştirerek, geleneksel sporlarımızı da canlandırmak, sahiplenmek elbette ki bizim için önemli ve anlamlı" ifadelerinde bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak geleneksel sporların merkezi haline gelme yönünde çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, tesisleri gerek bakanların gerekse federasyon yetkililerinin takdir ederek, tesislerden yararlanılması gerektiği yönünde karar verdiklerini aktardı. Başkan Büyükkılıç, geleneksel sporu sahiplenip savunarak geleceğe taşıma yönünde gayret gösteren Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a ayrıca selam ve sevgilerini ilettiğini belirterek, "İyi ki var diyoruz. Çünkü neslimiz, ülkemizin bu güzel insanlarını ve geleneksel değerlerimizi geleceğe taşımak biraz zor olanıdır, onu sahiplenmek de çok önemli ve anlamlıdır. Bu alanda da kendisinin samimi yaklaşım ve yaptığı çalışmalardan dolayı tebrik ediyor, buradaki tesisleşme konusunda bize vermiş olduğu destekten dolayı da ayrıca kendisine iyi ki var diye buradan teşekkürlerimi iletiyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç başlayan Kayseri Gastronomi Günleri ve yapılacak olan kitap fuarı hakkında da bilgiler vererek vatandaşları davet etti. Büyükkılıç, yerli ve milli anlayışa da vurgu yaparak, yerli ve milli anlayışa sahip herkesi bağırlarına bastıklarını sözlerine ekledi. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirilen müsabakalara Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra Atlı Cirit As Başkanı Sefa Yağcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen ve çok sayıda sporcu ile spor sever katıldı.

Atlı Cirit 1. Lig Grup Müsabakaları'nın ödül töreninde birinci Erzurum Aziziye Şengel Atlı Cirit Spor Kulübü olurken ikinci Uşak Susuzören Atlı Cirit Spor Kulübü, üçüncü Sivas Yeşilyurt Atlı Cirit Spor Kulübü ve dördüncü Erzurum Atatürk Üniversitesi Atlı Spor Kulübü oldu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Memduh Büyükkılıç, kayseri, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri'de Atlı Cirit 1. Lig Müsabakaları Ödül Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika

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