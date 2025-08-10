Kayseri'de FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Coşkuyla Devam Ediyor - Son Dakika
Kayseri'de FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Coşkuyla Devam Ediyor

10.08.2025 12:42  Güncelleme: 12:44
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'de bir ilk olan FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Cumhuriyet Meydanı'nda büyük bir heyecanla sürüyor. 32 takımın katıldığı organizasyonda basketbol, sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kültür olarak kutlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'de bir ilk olan FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Cumhuriyet Meydanı'nda coşkulu bir atmosferde devam ediyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yerinde takip ettiği organizasyon, hem spor hem de görsel şölen açısından dikkat çekiyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin organizasyonuyla hayata geçirilen FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Türkiye'de ilk kez Kayseri'de düzenleniyor. Şehrin kalbi Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan özel arenada gerçekleşen turnuva, yalnızca bir spor müsabakası değil, aynı zamanda bir uluslararası spor festivali olarak öne çıkıyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, turnuvayı yakından takip ederek, sporculara ve organizasyona destek verdi. Turnuvayı yerinde takip ederek, müsabakaları ilgiyle izleyen ve sahaya davet edilen Başkan Büyükkılıç, sembolik bir atış yaparak karşılaşmanın başlama anına katkı sundu. Ünlü anonsör Mustafa Özben'in "Şeref verdiniz Sayın Başkanım" sözleriyle karşılanan Büyükkılıç, basketbolseverlerden büyük alkış aldı. Tribünlerin coşkusuna da ortak olan Büyükkılıç, "Sporun birleştirici gücüne inanıyoruz. Bu organizasyonu hemşehrilerimizle birlikte izlemekten büyük keyif aldık. Sporda da marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi. Turnuva boyunca artistik basketbolun yıldız ekibi Karizma Show da izleyiciyle buluşuyor. Akrobatik smaçlar ve sahne şovları ile Karizma Show, adeta nefesleri kesti. Tribünler performansa büyük ilgi gösterirken, Başkan Büyükkılıç da gösteriyi ilgiyle izleyerek, "Sokak Basketbolunun kalbi Kayseri'de Cumhuriyet Meydanı'nda atıyor. 3x3 Uluslararası Sokak Basketbolu kıyasıya mücadelelerle devam ediyor. Biz de bu güzel organizasyonu hemşehrilerimizle birlikte keyifle izledik. Ayrıca Karizma Show'un muhteşem gösterisine ufaktan bizim de katkılarımız oldu" dedi.

32 takım, 8 ülke, tek heyecan

Turnuvaya Sırbistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan, Yunanistan, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerden gelen elit sporcular ve şampiyon takımlar katılıyor. Toplam 32 takımın mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi 14 takım temsil ediyor. Milli basketbol yıldızları da turnuvada boy göstererek mücadeleye ayrı bir heyecan katıyor. Toplam 240 bin TL ödülün dağıtıldığı turnuvada, birincilik ödülü 120 bin TL, ikincilik 80 bin TL, üçüncülük ise 40 bin TL olarak belirlendi. Turnuva şampiyonu ayrıca İspanya'da düzenlenecek olan FIBA Dünya Turu Matar Challenger etabına doğrudan katılım hakkı kazanacak. Bu başarı, Türkiye adına uluslararası düzeyde bir ilke işaret ediyor. Cumhuriyet Meydanı'nda üstü kapalı özel bir arenada kurulan profesyonel basketbol sahası ve üç taraflı tribün düzeni, seyircilere konforlu ve enerjik bir izleme deneyimi sunuyor. DJ performansları, etkinlik alanları ve canlı yayınlarla desteklenen organizasyon, basketbolun sadece bir spor değil, aynı zamanda bir kültür olduğunu yeniden hatırlatıyor.

Turnuvaya katılan yerli ve yabancı basketbolcular, Cumhuriyet Meydanı'ndaki atmosferin eşsiz olduğunu belirterek organizasyonu düzenleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Katılımcılar, "Olağanüstü bir atmosfer var, olağanüstü bir ortam var. Bizi ve basketbolu desteklediğiniz için çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandılar. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

