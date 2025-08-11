Kayseri'de İlk Kez Düzenlenen FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Kayseri'de İlk Kez Düzenlenen FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Tamamlandı

Kayseri\'de İlk Kez Düzenlenen FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Tamamlandı
11.08.2025 13:01  Güncelleme: 13:03
Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası sona erdi. Sırbistan takımı Uziçe şampiyon olurken, turnuvada Türkiye'den 32 takım mücadele etti. Organizasyona katılan sporcular, Kayseri'nin atmosferinden memnun kaldıklarını ifade etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası; Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın vizyonuyla sporun festivale dönüştüğü bir etkinliğe sahne oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından organize edilen ve FIBA onaylı olarak Türkiye'de ilk kez düzenlenen Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası, Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün boyunca büyük bir coşkuya sahne oldu. Uluslararası boyuttaki bu dev organizasyon; Kayseri'yi sokak basketbolunun kalbine dönüştürdü. İki gün süren turnuvada Sırbistan takımı Uziçe şampiyonluğu göğüsledi. Yine Sırbistan takımı Novisad ikinciliği kazanırken, Yunanistan takımı Rising Stars Athens ise üçüncü oldu. Turnuvanın büyük finalinde şampiyon takıma ödüllerini takdim eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi;

"Ekibimi tebrik ediyorum, ACES 2024 Avrupa Spor Şehri'nin Kayseri olmasını çok daha iyi anlamış olduk. Kayserili hemşehrilerimizle gurur duyuyoruz. Sizlere layık olmak için bu tür etkinlikler sürecek. Türkiye'de ilk defa yapılan bu etkinlik için FİBA yetkililerine, basketbol federasyonumuza, valiliğimize, gençlik spor il müdürlüğümüze ve Spor A.Ş.'mize çok teşekkür ediyorum."

Programa Başkan Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mücahid Soyak ve Spor A.Ş. Genel Koordinatörü Fatih Çağan da katıldı. Turnuvaya Türkiye başta olmak üzere, Sırbistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan, Yunanistan, Azerbaycan ve İran gibi ülkelerden gelen elit sporcular ve şampiyon takımlar katıldı. Toplam 32 takımın kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi de temsil eden ekipler yer aldı. Toplam 240 bin TL ödül havuzunun bulunduğu organizasyonda, birincilik ödülü 120 bin TL, ikincilik 80 bin TL ve üçüncülük 40 bin TL olarak dağıtıldı. Turnuvanın şampiyonu olan Sırbistan takımı Uziçe, aynı zamanda İspanya'da düzenlenecek FIBA Dünya Turu Matar Challenger etabına doğrudan katılım hakkı kazandı. Organizasyon kapsamında sahne alan Karizma Show, artistik basketbolun akrobatik yönünü izleyiciyle buluşturdu. İki gün boyunca devam eden sahne şovları ve smaçlarla dolu gösteriler tribünlerden büyük alkış aldı. Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan üstü kapalı özel arena, üç taraflı tribün düzeni ile konforlu ve enerjik bir izleme deneyimi sundu. Organizasyon, DJ performansları, canlı yayınlar ve çeşitli etkinlik alanlarıyla desteklendi.

Organizasyona katılan sporcular da Kayseri'deki atmosferden oldukça memnun kaldı. Şampiyon takım oyuncuları, "Harika bir organizasyon oldu, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sevgili Kayserililer, siz değerli basketbol severler bu harika ortam için teşekkürler. Türkiye'ye ilk gelişimiz ama evimizde hissettik" sözleriyle duygularını ifade etti. Turnuvanın sonunda, sporcular, protokol ve izleyiciler günün anısına hatıra fotoğrafları çektirerek, bu unutulmaz organizasyonu ölümsüzleştirdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

Kayseri'de İlk Kez Düzenlenen FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası Tamamlandı

