Kayseri, FIBA Onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'na Ev Sahipliği Yapacak

08.08.2025 15:05  Güncelleme: 15:07
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Başkan Büyükkılıç, tüm sporseverleri bu uluslararası etkinliğe davet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek; 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda Kayseri'de FIBA onaylı 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası'na ev sahipliği yapacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tüm sporseverleri meydana davet ederek, "Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu uluslararası şöleni birlikte yaşayalım. Kayseri'mizin adını hep birlikte dünyaya duyuralım" dedi.

Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan FIBA onaylı Lite Quest 3x3 Uluslararası Basketbol Turnuvası; 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda basketbolseverlerle buluşuyor. Büyük ödüllerin ve dünya çapında takımların yer alacağı organizasyon, adeta bir spor şölenine dönüşecek. Başkan Büyükkılıç, turnuvanın sadece Kayseri'yi değil, Türkiye'yi de uluslararası arenada temsil edecek çok önemli bir organizasyon olduğunu vurgulayarak şu sözlerle vatandaşları davet etti;

"Cumhuriyet Meydanı'nda iki gün boyunca sürecek bu büyük heyecan için hemşehrilerimizi ve tüm sporseverleri turnuvaya bekliyoruz. Farklı ülkelerden gelen takımlar, elit sporcular ve yüksek ödüllerle bu organizasyon, şehrimizin adını dünyaya duyuracak bir platform olacak. Bu büyük heyecana ortak olun, Cumhuriyet Meydanı'ndaki bu uluslararası şöleni, birlikte yaşayalım. Kayseri'mizin adını hep birlikte dünyaya duyuralım."

Türkiye'nin bugüne kadar ev sahipliği yaptığı en geniş katılımlı 3x3 basketbol organizasyonu olacak turnuvaya, 18 yabancı ve 14 Türk takımı katılıyor. Sırbistan, Almanya, Polonya, Kazakistan, Gürcistan ve Yunanistan'ın şampiyon takımları ile Azerbaycan ve İran'dan elit sporcuların yanı sıra Türkiye'nin milli basketbol yıldızları da arenada olacak. Toplamda 240 bin TL ödülün dağıtılacağı turnuvada, 1.'lik ödülü 120 bin TL, 2.'lik ödülü 80 bin TL ve 3.'lük ödülü 40 bin TL olarak belirlendi. Turnuva şampiyonu ayrıca, İspanya'da düzenlenecek FIBA Dünya Turu Matar Challenger etabına doğrudan katılma hakkı elde edecek. Bu katılım, Türkiye için bir ilki temsil ediyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. ev sahipliğinde, üstü kapalı özel arenada gerçekleştirilecek turnuvada, profesyonel basketbol sahası, 3 taraflı tribünler, canlı yayın, DJ performansları, etkinlik alanları ve Milli Takım'ın ünlü anonsörü Mustafa Özben'in sunumlarıyla sporun yanında bir eğlence festivali de yaşanacak. Turnuva, cumartesi günü saat 08.00 ile 22.00 arası, pazar günü ise 09.00 ile 21.00 saatleri arası gerçekleşecek.

Kayseri, Altın Bayrak Ödülü ve ACES Avrupa Spor Şehri unvanı ile sporu halkla buluşturmaya devam ederken, bu büyük organizasyonla da bir kez daha uluslararası vitrine çıkıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

kayseri, Son Dakika

