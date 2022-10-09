Kayseri spor: Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika
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Kayseri spor: Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu

09.10.2022 11:26

Kayseri gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ tarafından ikincisi düzenlenen Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu.

Organizasyonun ikinci gününde, 21 kilometrelik yarı maratonun yanı sıra, halk ve 10 kilometre koşuları gerçekleştirildi.

"Bir maratondan daha fazlası" sloganı ve "Erciyes" temasıyla Cumhuriyet Meydanı'nda startı verilen yarı maratonda erkekler kategorisinde Kenyalı atlet Benard Cheruiyot Sang 1 saat 4 dakika 26 saniyelik derecesiyle birinciliği, Sezgin Ataç ikinciliği, Etiyopya'dan Fetene Alemu Regasa da üçüncülüğü elde etti.

Kadınlarda ise 1 saat 13 dakika 42 saniyelik zamanlamasıyla Yayla Kılıç Gönen birinci, Fatma Karasu ikinci, Bahar Atalay üçüncü oldu.

10 kilometre erkeklerde ise Ayetullah Aslanhan birinci, Ramazan Baştuğ ikinci, Ersin Tekal da üçüncü geldi.

Kadınlarda Özlem Kaya Alici birinciliği, Yonca Kutluk ikinciliği, Burcu Subatan da üçüncülüğü elde etti.

15 ülkeden 120'si yabancı 6 binin üzerinde sporcunun katıldığı organizasyon kapsamında gerçekleştirilen halk koşusu da renkli görüntülere sahne oldu. Kimi katılımcılar pusetteki bebekleriyle yarışmada yer alırken, kimisi de arkadaşlarıyla koştu.

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Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Etiyopya, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kayseri spor: Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu koşuldu - Son Dakika

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