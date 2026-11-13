Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Karakaya, Galatasaray'dan çekinmiyor, saygı bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Karakaya, Galatasaray'dan çekinmiyor, saygı bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Karakaya, Galatasaray\'dan çekinmiyor, saygı bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Karakaya, Galatasaray\'dan çekinmiyor, saygı bekliyor
Haber Videosu

Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya, yarın Galatasaray deplasmanı öncesi çekince duymadıklarını belirterek saygı beklediklerini söyledi. Son 3 maçtır mağlup olmayan Kayseri Kadın FK, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Galatasaray'dan puanla dönmek istiyor.

Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya, Galatasaray'da çekinmediklerini belirterek, "Biz onlara saygı duyuyoruz ama saygı duyduğumuz kadar da saygı bekliyoruz" dedi.

Kayseri Kadın FK, Kadın Futbol Süper Ligi'nin 11. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sümer Stadı'nda Teknik Direktör Enes Karakaya yönetiminde çalışmalarına devam eden ve son 3 maçtır mağlup olmayan Kayseri Kadın FK, deplasmandan puanla dönmek istiyor. Antrenman sonrası açıklama yapan Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Enes Karakaya, "Şu anda son 3 maçtır mağlup olmayan bir takım var. Takım çok geç toplandı. Vize probleminden dolayı takım maç haftası geldi. 7 ve 8. haftayı bekleyelim demiştik. Çünkü fiziksel olarak hazır değildik. Şu anda teknik, taktik anlamda, fiziksel anlamda takım yüzde 100'üne ulaştı. Son 3 maçtır da mağlubiyet yok. 2 galibiyet, 1 beraberlik aldık. Şu anda da Galatasaray maçı hazırlıklarını tamamlamak üzereyiz. Son taktik antrenmanımız. Çok yüksek seviyelerde oyuncuları olan bir takım. Milli takım sayısı fazla olan oyuncular var. Bu futbol ve biz dersimize çok iyi çalışıyoruz. Ben çalışmaya inanıyorum. Gerçekten dersine iyi çalışan, sahada her şeyini veren takımların başarılı olduğunu düşünüyorum. Bizim de Galatasaray'dan herhangi bir çekincemiz yok. Biz onlara saygı duyuyoruz ama saygı duyduğumuz kadar da saygı bekliyoruz. Öyle de olacaktır. Oyuncularımdan ve çalışmalarından çok memnunum. Motivasyon çok iyi. Motivasyonu skorlar da etkiliyor. Şu anda her şey yolunda gidiyor. İnşallah Galatasaray maçından da puan ya da puanlar alırsak milli araya daha mutlu gireceğiz inşallah" dedi.

Laurie Ann Moise: "Takımımız çok yetenekli ve sezona öyle devam edeceğiz"

Takımın forvet oyuncusu Laurie Ann Moise de, son 3 maçtır kaybetmemelerinin kendileri için iyi bir şey olduğunu ifade ederek, "Gol atmak bize çok öz güven getiriyor. Galatasaray çok büyük bir takım ama bizim de defans hattımız çok güçlü. Biz de çok iyi bir takımız. Onlar gol atabilir ama biz de golleri savunuruz ve attırmayız. Takımımız çok yetenekli. Sonuç ne olursa olsun biz çok iyi bir takımız ve sezona öyle de devam edeceğiz. Forvet oynuyorum. O yüzden her forvet için gol atmak çok önemli bir şey ama daha çok performansımıza bakıyorum. Gollere odaklanırsam performansım iyi olmaz. O yüzden performansım iyi oldukça gollerim de gelir. Ben gol atmaya hep aç oluyorum ama benim için en önemlisi takım performansı" şeklinde konuştu.

Kayseri Kadın FK, yarın saat 13.00'te Galatasaray'a konuk olacak.

Kaynak: İHA
GalatasarayKayseriFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Acemi Cadı’nın Ceren’i yıllar sonra ortaya çıktı Yeni mesleği şaşırttı Acemi Cadı'nın Ceren'i yıllar sonra ortaya çıktı! Yeni mesleği şaşırttı
85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti 85 bin liralık kira 324 bine çıktı: Oğuzhan Koç karara itiraz etti
Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti Hepsi ona kaldı Havuz hayaliyle başladı, milyonluk servetle bitti! Hepsi ona kaldı
AVM’de kadınlara saldırdı Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi AVM'de kadınlara saldırdı! Karşısına çıkan genç tek yumrukla yere serdi
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti Kuzey Kore 78 yıllık bayrağını değiştirdi: Yıldız kaldı, ölçü değişti
10:26
Ne şakaları var ne de acımaları Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
Ne şakaları var ne de acımaları! Bu takımla oynayana Allah yardım etsin
10:19
TFF resmen açıkladı Milli futbolcu kamptan ayrıldı
TFF resmen açıkladı! Milli futbolcu kamptan ayrıldı
10:18
Gençlik nereye gidiyor Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
Gençlik nereye gidiyor? Kız öğrenci yurdunun önünde dehşete düşüren olay
10:10
Belçika maçının devresinde Ümit Özat’tan Sergen Yalçın’a ağır sözler
Belçika maçının devresinde Ümit Özat'tan Sergen Yalçın'a ağır sözler
09:46
Seferler iptal, uyarılar peş peşe İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
Seferler iptal, uyarılar peş peşe! İstanbul dahil 11 ilde fırtına alarmı: İGDAŞ bile uyardı
09:42
A Milli Takım’da 44 yıl sonra bir ilk Tarihe geçen kötü seri
A Milli Takım'da 44 yıl sonra bir ilk! Tarihe geçen kötü seri
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
09:30
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı Büyük faciayı önlemişler
Şehit pilotlarımızın son çabası ortaya çıktı! Büyük faciayı önlemişler
09:29
ABD’de İran korkusu Trump’ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
ABD'de İran korkusu! Trump'ın adamları birer birer askeri üslere taşınıyor
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 10:29:58. #.0.3#
SON DAKİKA: Kayseri Kadın FK Teknik Direktörü Karakaya, Galatasaray'dan çekinmiyor, saygı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android