Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kulüp İçin Umut Verdi - Son Dakika
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Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kulüp İçin Umut Verdi

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kulüp İçin Umut Verdi

Kayserispor'un yeni başkanı Nurettin Açıkalın, futbolcularına maaş ödemesi yapıldığını ve kulübün mali sorunlarına çözüm bulmak için çalışacaklarını ifade etti. Açıkalın, takımına güveninin tam olduğunu ve kulübü daha iyi bir noktaya taşımak için çaba sarf edeceklerini belirtti.

02.01.2025 14:52  Güncelleme: 15:02
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KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, "Bugün futbolcularımıza maaş ödemesi de gerçekleştirdik. Biz sahaya odaklandık. Bodrum maçı var. Futbolcu arkadaşlarımız sahada biz de saha dışında gerekeni yapacağız. Herkes üzerine düşeni yaparsa gayet mutlu ve huzurlu oluruz. Bu yalnızca bizim yönetim kurulumuzun yapacağı bir şey değil. Herkesin görüşleri bizim için önemli. Hep beraber olursak bu kulüp önemli bir yere geliyor. Hep birlikte bu gemiyi limana yanaştıracağız. Bizim aklımıza başka bir şey gelmiyor" dedi.

Kayserispor'da mevcut başkan Ali Çamlı'nın istifasının ardından yönetim kurulu üyeleri tarafından kulüp başkanlığına seçilen Nurettin Açıkalın göreve gelmesinin ardından basın toplantısı düzenledi. Kentteki bir restoranda düzenlenen toplantıya başkan Açıkalın'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri ile kentteki basın mensupları katıldı. Önceki başkan Ali Çamlı'ya kulübe vermiş olduğu emeklerden dolayı teşekkür eden Nurettin Açıkalın, "Değerli başkanımız Ali Çamlı'nın istifası üzerine malum yaşadığımız bir süreç vardı. Sürecin akabinde sizlerle bir araya gelmek istedik. Bu vesileyle de başkanımıza bir kez faha teşekkür etmek istiyorum. Göreve ne kadar zorlu bir süreçte geldiğini biliyorum. Çok uzun mesailerini buraya harcadı. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'TAKIMIMIZA SONUNA KADAR GÜVENİYORUM'

Kayserispor'un kent için önemine de vurgu yapan Başkan Açıkalın, "Kayserispor şehrimizin önemli bir markası büyük bir değer. Bu değere bu şehirde yaşayan herkesin sahip çıkması gerekiyor. Biz de bu yüzden buradayız. Sağ olsunlar bu süreçte şehrimizi yönetenler bize destek oldular. Aslında güzel kaliteli bir takımımız olmasına rağmen puan olarak hak ettiğimiz noktada olmadığımızı düşünüyorum. Bunun içinde birtakım şansızlıklar ve sakatlıkları da sayabiliriz. Bunları yaşadık. Ama, ben takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Daha önce de içlerindeydim. Daha önce başardılar. Bundan sonra da başaracaklarına eminim" şeklinde konuştu.

'HER KULÜPTE OLDUĞU GİBİ BİZİM DE MALİ PROBLEMLERİMİZ VAR'

Sarı-kırmızılı ekipteki sorunları minimize etmek için çalışacaklarını da ifade eden Nurettin Açıkalın, "Bu değeri daha ileriye daha rahat bir seviyeye taşımak için bu göreve talip oldum. Tevdi edildi. Biz de elimizden gelen bütün gayreti sarf edeceğiz. Problemlerimizin olduğu aşikar. Dün de vardı, bugün de var, yarın da olacak. Bunları minimize etmek bizim görevimiz. Değerli bir yönetimimiz var. Görev dağılımı yapıp, sorun olan yerleri tespit ettik. Her şeyden önce alt yapı problemimiz var. Bunu ivedilikle çözmek istiyoruz. Kayserispor'da Kayserili gençlerin ve çevre illerden gelen gençlerin bu kulüpte oynamasını istiyoruz. Her kulüpte olduğu gibi bizim kulübümüzde de mali problemler var. Birlik ve beraberlik olduğu sürece bunu da çözemeyeceğiz pozisyonda değiliz" dedi.

'GÜZEL BAŞARILARA İMZA ATMAK İSTİYORUM'

Kayserispor için herkesin görüşüne önem verdiklerini de sözlerine ekleyen Açıkalın, "Geçen hafta Bilal Başacıkoğlu'nun 3 puan silmeye engel taksit ödemesini yaptık. Bugün futbolcularımıza maaş ödemesi de gerçekleştirdik. Biz sahaya odaklandık. Bodrum maçı var. Futbolcu arkadaşlarımız sahada biz de saha dışında gerekeni yapacağız. Herkes üzerine düşeni yaparsa gayet mutlu ve huzurlu oluruz. Bu yalnızca bizim yönetim kurulumuzun yapacağı bir şey değil. Herkesin görüşleri bizim için önemli. Hep beraber olursak bu kulüp önemli bir yere geliyor. Hep birlikte bu gemiyi limana yanaştıracağız. Bizim aklımıza başka bir şey gelmiyor. Burada güzel başarılara imza atmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Transfer yasağı ile ilgili sorulan soruya ise Başkan Nurettin Açıkalın, "Kulübümüzün şu an da bir transfer yasağı var ama bu bir disiplin yasağı. Devam eden ve sonuçlanmış dosyalarımız var. Haziran ayına kadar da sonuçlanacak dosyalarımız var. Bizim toplamda yasağa konu 1 milyon 600 bin Euro civarında ödememiz gereken rakam var. Şu anki yasağın para ile hiçbir alakası yok. Disiplin yasağı" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, Kulüp İçin Umut Verdi - Son Dakika

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