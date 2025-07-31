Kayserispor, Beşiktaş Maçı için Taraftarlarını Davet Ediyor - Son Dakika
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Kayserispor, Beşiktaş Maçı için Taraftarlarını Davet Ediyor

Kayserispor, Beşiktaş Maçı için Taraftarlarını Davet Ediyor
31.07.2025 20:20
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Kayserispor Başkanı Açıkalın, yeni sezonun önemine vurgu yaparak taraftar desteği istedi.

KAYSERİSPOR Başkanı Nurettin Açıkalın, "Bu yıl Kayserispor için her yıldan daha önemli bir yıl olacak. İlk maçımız Türkiye'nin büyük ve önemli takımlarından biri ile olacak. Mutlaka taraftarlarımızın desteklerine ihtiyacımız var. Kayserispor'a olan vefalarını göstereceklerine inanıyorum. Bizi bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmazlar. Daha başarılı bir lig dönemi geçireceğimize inanıyorum. Tüm şehir kenetlenerek bunu çok rahat çözeceğimize inanıyorum" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Alanyaspor, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Kayseri'de bin 850 rakımlı Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor. Bu kapsamda her iki takım hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakayı, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ve Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu birlikte takip etti.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ: TÜM TAKIMLARI ERCİYES'E DAVET EDİYORUM

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç her iki takıma da başarılar dileyerek, "Burada hem dostluk hem de antrenman boyutu var. Gol atılır, yenilir. Bunlar doğaldır. Hocalarımızın oyuncularını görmek ve performansını görmesi açısından iyi bir boyut. Kayseri'de 'gazozuna da olsa iddianızı sürdüreceksin' tabiri var. 'Kaybetmemeye özen göstereceksiniz' derler. O açıdan kaybetmemeye özen göstereceklerine inanıyorum. Yüksek İrtifa Merkezi'nde 30'a yakın çalışan var. Gerek Süper Lig gerekse de yurt dışından gelen takımlar var. İmkanlarımızı yurt dışına savurmak yerine ya da başka ülkelere özenmek yerine Kayseri'de, Erciyes Kayak Merkezimizin yanı başında 1850 metrede 8 saha ile her türlü sosyal imkanları ile oksijen anlamda önemli bir merkez olduğunu hatırlatarak tüm takımlarımızı burada kamp ve antrenman yapmaya davet ediyorum. Konforumuzdan istifa etsin istiyorum" şeklinde konuştu.

AÇIKALIN: TARAFTARLARIMIZI BEŞİKTAŞ MAÇINA DAVET EDİYORUZ

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın ise, "Son hazırlık maçımız. Takımızın eksiklerini görme açısından sezonumuz başlıyor. İlk maçımız Beşiktaş. Bütün taraftarlarımızı stadyuma davet ediyoruz. Bu yıl Kayserispor için her yıldan daha önemli bir yıl olacak. İlk maçımız Türkiye'nin büyük ve önemli takımlarından biri ile olacak. Mutlaka taraftarlarımızın desteklerine ihtiyacımız var. Kayserispor'a olan vefalarını göstereceklerine inanıyorum. Bizi bu zamana kadar hiç yalnız bırakmadılar. Bundan sonra da bırakmazlar. Daha başarılı bir lig dönemi geçireceğimize inanıyorum. Tüm şehir kenetlenerek bunu çok rahat çözeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu da, "Güzel bir kamp dönemi geçti. İnşallah bu desteğiniz devam eder. Bu Kayseri'ye ikinci gelişimiz. Bundan sonra her yıl inşallah buradayız" dedi.

Öte yandan, Kayserispor- Alanyaspor karşılaşması Akdeniz ekibinden Andraz Sporar ile Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 sona erdi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Kayserispor, Beşiktaş Maçı için Taraftarlarını Davet Ediyor - Son Dakika

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