Kayserispor, Erciyes FK\'yi 3-0 Yendi

SÜPER Lig ekibi Kayserispor, 3'üncü Lig takımlarından Erciyes 38 FK ile yaptığı hazırlık maçını 3-0'lık skorla kazandı.
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşma siyah-beyazlı ekibin Konferans Ligi'ndeki maçı nedeniyle ertelenen Kayserispor, hazırlık maçında 3'üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK ile karşı karşıya geldi.
RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal - Gökhan, Hosseini, Jung, Denswil, Carole, Opoku, Dorukhan, Mendes, Cardoso, Talha 11'iyle çıktı. Erciyes 38 FK ise sahada Burak - Eren, Muhammed, İsmail, Ahmet, Mehmet, Günay, Hüseyin, Tugay, Ethem, Ali 11'iyle yer aldı. Kayserispor mücadeleyi Cardoso'nun attığı gollerle 3-0 kazandı.
