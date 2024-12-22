Kayserispor, Galatasaray'a 5-1 Mağlup Oldu - Son Dakika
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Spor

Kayserispor, Galatasaray'a 5-1 Mağlup Oldu

Kayserispor, Galatasaray\'a 5-1 Mağlup Oldu

Kayserispor, Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Galatasaray'a 5-1 yenildi. Maç sonrasında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ve Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli değerlendirmelerde bulundu.

22.12.2024 19:57  Güncelleme: 20:04
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KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 17'inci haftasında sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ile Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Galatasaray karşılaşmasına kazanmak için çıktıklarını söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "Güzel bir galibiyet aldılar. Biz üzgünüz. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yenilmeyen bir takım var. 'Kazanmamız için bir şeyi farklı yapmamız lazım' demiştim. Bu da yenilikçi ve tutkulu bir oyunla alakalıydı. Biz de bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Daha maçın başında penaltı golüyle mağlup durumda başladık. O bizim için bir şanssızlık oldu. Penaltı verilir miydi, verilmez miydi tartışılır. Bana göre bu tip durumlarda penaltı verilmemeli. Çünkü zaten oyuncu normal ceza sahasının içinde koşarken elini ne yapacak? Nereye götürebilecek elini? Normal bir pozisyondu. Öyle takdir edildi, yapacak bir şey yok ama sonra dönüşümüz çok iyi oldu. Aslında ilk yarı takımın önde baskısı, coşkusu, girdiği pozisyonlar anlamında gerçekten istedik, istediklerini de takım herkese gösterdi ama kaçırdığımız pozisyonlar oldu. Orada biraz daha becerili olabilseydik aslında ilk yarı daha farklı da olabilirdi" dedi.

'FİZİKSEL OLARAK İYİ NOKTAYA GELDİĞİMİZDE DAHA FARKLI OLACAK'

Takımın oyunundan memnun olduğunu söyleyen Kaloğlu, "İkinci yarıda da tam aslında gol ararken gole giderken kornerden yediğimiz kontrataktan bir gol yedik. Yunus, güzel bir gol attı. Kaliteli ayakları var. Bana göre kırılma anı bu goldü. Hem Galatasaray ile oynuyorsunuz hem kazanmak için çıkıyorsunuz. Kaybetmek için çıkmadık sahaya. Biz kazanmak için çıktık. Ona göre de çalışmalarımızı yaptık ama Galatasaray'ın oyuncuları çok kaliteli, vuruşları çok kaliteliydi. Girdikleri pozisyonları da değerlendirirler. Sonuçta mağlup olduk. Ama ben takımın mücadelesinden, inanmalarından, konsantrasyondan memnunum. Bizim rakibimiz Galatasaray değil. Bizim rakiplerimiz önümüzde oynayacağımız Bodrumspor ve Samsunspor maçları. Sonuçta üst grupla aramızda çok büyük bir fark yok. Üç dört puanlık bir fark var. Biz iyi yoldayız, iyi çalışıyoruz. Eksiklerimiz gelince, fiziksel olarak da daha iyi bir noktaya geldiğimizde çok daha farklı olacaktır diye düşünüyorum. Bunu da herkese göstereceğiz" şeklinde konuştu.

OKAN BURUK: KAYSERİ DEPLASMANI ÇOK ZOR BİR DEPLASMAN

Kayserispor'un oyun gücüne dikkat çeken Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Kayseri deplasmanı çok zor bir deplasman. Baktığımızda benim son 2 yılımda ondan öncesi de var. 3 senedir bu 4'üncü sene Galatasaray burada maç kazanamıyordu. Bugünün oyunu içerisinde de şunu net bir şekilde söylemek ve objektif bir şekilde değerlendirmek gerekiyor ki; Kayserispor oyuna iyi başladı. İlk yarı çok iyi oynadı. 2-1, ikinci yarı 3-1'den sonra tabii ki bizim oyunun içinde daha rahatlamamız. Skor olarak izim istediğimiz skora geldi ama Kayserispor takımın da bence oyun olarak ne kadar güçlü olduğunu atlamamak gerekiyor. İyi oynadılar ve iyi mücadele ettiler. Sinan hoca ve ekibini bu anlamada tebrik etmek istiyorum. Belki taraftarın çok erken tepkisi oldu. Maçın bitmesine çok uzun bir süre kala maç 3-1'ken tepki de oldu. Ama, Kayserisporlu oyuncuların da hakkını vermek gerekiyor. Hem topa sahip oldular hem de baskı kurdular. Gerçekten zaman zaman oyun içerisinde bizi zor duruma düşürdüler. O yüzden tebrik etmek istiyorum. Kazandığımız için mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. En yakın rakibimize karşı 8 puanlık fark bizim için çok önemliydi. Bugün onu yakaladık. Üst düzey konsantrasyon ile oynadık. Güzel bir akşam ve maç oldu. Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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