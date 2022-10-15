Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti - Son Dakika
Üye Girişi

Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti

15.10.2022 23:46

Kayserispor mağlubiyeti Galatasaray taraftarının bir kısmı, oynanan futbolu beğenmediklerini ifade ederek sosyal medyadan teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti. Chelsea ile yollarını ayıran Alman teknik direktör Thomas Tuchel'in boşta olduğunu belirten Galatasaraylılar, Başkan Dursun Özbek'e çağrıda bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak 6. sıraya geriledi. Zirve yolunda yara alan sarı-kırmızılılarda taraftarların bir kısmı Okan Buruk'un görevi bırakması gerektiğini belirtti.

TARAFTAR THOMAS TUCHEL'İ İSTİYOR

Sahadaki oyundan memnun olmayan Galatasaray taraftarı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Okan Buruk ile yola devam edilmemesini istiyor. Sarı-kırmızılılarda hoca değişikliği konusu gündeme geldiğinde ilk önce Fatih Terim'in ismini öne atan taraftarlar, bu kez şaşırttı. Galatasaraylılar, Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak dünyaca ünlü hoca Thomas Tuchel'in takımın başına getirilmesini istedi.

Okan Buruk istifaya çağrılıyor! Galatasaraylılar bu kez Fatih Terim'i değil, bambaşka bir hocayı istiyor
Okan Buruk istifaya çağrılıyor! Galatasaraylılar bu kez Fatih Terim'i değil, bambaşka bir hocayı istiyor
Okan Buruk istifaya çağrılıyor! Galatasaraylılar bu kez Fatih Terim'i değil, bambaşka bir hocayı istiyor
Okan Buruk istifaya çağrılıyor! Galatasaraylılar bu kez Fatih Terim'i değil, bambaşka bir hocayı istiyor

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Tuchel, İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Alman çalıştırıcı kariyerinde ayrıca Borussia Dortmund ile Almanya kupa şampiyonluğu, Paris Saint-Germain ile ise 2 kez Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı.

YORUMLAR
500
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu Galatasaray, Kayserispor karşısında 2-0 geriye düşünce Okan Buruk, sinir krizi geçirdi! Kulübede yaptığı hareket olay oldu

Thomas Tuchel, Fatih Terim, Galatasaray, Okan Buruk, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti - Son Dakika


Son Dakika
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:50 Galatasaray'ın Kayserispor mağlubiyeti sonrası "Sadece 2. maçımızı kaybettik, çok da ciddiye almaya gerek yok" açıklamasını yapan Muslera topa tutuldu
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
21:28 Otomobil takla atıp karşı şeride geçti! Yaşanan trafik kazasında karı-kocayı ölüm ayırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 00:42:01. #1.11#
SON DAKİKA: Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement