Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında Kayserispor'a 2-1 mağlup olarak 6. sıraya geriledi. Zirve yolunda yara alan sarı-kırmızılılarda taraftarların bir kısmı Okan Buruk'un görevi bırakması gerektiğini belirtti.

TARAFTAR THOMAS TUCHEL'İ İSTİYOR

Sahadaki oyundan memnun olmayan Galatasaray taraftarı, Kayserispor mağlubiyeti sonrası Okan Buruk ile yola devam edilmemesini istiyor. Sarı-kırmızılılarda hoca değişikliği konusu gündeme geldiğinde ilk önce Fatih Terim'in ismini öne atan taraftarlar, bu kez şaşırttı. Galatasaraylılar, Dursun Özbek'e çağrıda bulunarak dünyaca ünlü hoca Thomas Tuchel'in takımın başına getirilmesini istedi.

KARİYERİ BAŞARILARLA DOLU

Son olarak Chelsea'yi çalıştıran Tuchel, İngiliz ekibi ile Şampiyonlar Ligi ve Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Alman çalıştırıcı kariyerinde ayrıca Borussia Dortmund ile Almanya kupa şampiyonluğu, Paris Saint-Germain ile ise 2 kez Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaştı.