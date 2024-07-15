Kayserispor, Samsunspor\'a mağlup oldu

Spor

Milyonların dört gözle beklediği rakam bu akşam Erdoğan\'ın önüne gidiyor

Kayserispor, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında Samsunspor'a 3-1'lik skorla mağlup oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor, ilk hazırlık maçında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. Kayserispor Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı takım Bilal, Gökhan, Jeanvier, Arif, Ramazan, Attamah, Mehmet Eray, Boa Morte, Mane, Cardoso, Bahoken 11'iyle çıktı. Samsunspor ise müsabakada Okan, Zeki, Bedirhan, Drongelen, Soner, Celil, Bennaser, Tait, Schindler, Emre Kılınç ve Mouandilmadji 11'iyle yer aldı. Samsunspor'un gollerini Mouandilmadji, Ntcham ve Ercan Kara attı. Kayserispor'un tek golünü Nazon kaydetti.