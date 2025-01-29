Kayserispor, Trabzonspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürüyor

KAYSERİSPOR, Süper Lig'in 22'nci haftasında evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanı takip eden Kayserispor taraftarları, teknik direktör Sergej Jakirovic ile futbolculara tezahüratta bulundu.
Kayserispor, Süper Lig'in 22'nci haftasında sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. Düşme potasında yer alan sarı-kırmızlılarda bugün göreve getirilen teknik direktör Sergej Jakirovic nezaretinde gerçekleşen antrenmanda futbolcular, kondisyon ağırlıklı çalıştı. Akşam saatlerinde gerçekleşen idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Kayserisporlu taraftarlar, Trabzonspor maçı öncesi kulüp tesislerine gelerek yeni teknik direktör Sergej Jakirovic'e ve futbolculara başarılar diledi. Takımın antrenmanını izleyen sarı-kırmızılı taraftarlar, meşale yakarak bütün futbolculara tezahüratta bulundu.
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