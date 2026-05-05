Kayserispor ve Eyüpspor 1-1 Berabere Kaldı

05.05.2026 20:36
Süper Lig'de Kayserispor, Eyüpspor ile 1-1 berabere kalarak 12. beraberliğini aldı.

STAT: RHG EnerTürk Enerji

HAKEMLER: Mehmet Türkmen, Candaş Elbil, Murat Şener

ZECORNER KAYSERİSPOR: Bilal Bayazit, Katongo, Semih Güler, Denswil (Dk. 46 Ramazan Civelek), Carole, Dorukhan Toköz (Dk. 82 Görkem Sağlam), Benes, Cardoso, Makarov (Dk. 68 Furkan Soyalp), Chalov (Dk. 82 Talha Sarıarslan), Onugkha (Dk. 43 Tuci)

İKAS EYÜPSPOR: Jankat, Calegari (Dk. 79 Talha Ülvan), Bedirhan Özyurt, Claro, Umut Meraş, Taşkın İlter (Dk. 61 Baran Ali Gezek), Legowski, Raux Yao (Dk. 67 Pintor), Radu, Metehan Altunbaş (Dk. 80 Onguene), Umut Bozok

GOLLER: Dk. 60 Tuci (Zecorner Kayserispor), Dk. 3 Claro (ikas Eyüpspor)

Süper Lig'in 32'nci haftasında Zecorner Kayserispor, sahasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonucun ardından ligdeki 12'nci beraberliğini alan ev sahibi ekip, puanını 27'ye yükselterek düşme hattında 17'nci sırada yer aldı. Konuk ekip ikas Eyüpspor ise 29 puana yükseldi.

3'üncü dakikada Eyüpspor köşe atışı kullandı. Sağ kanattan kullanılan kornerde Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-1.

10'uncu dakikada Raux Yao, sol kanatta Umut Meraş'ı hareketlendirdi. Umut Meraş'ın ceza sahasına girer girmez yaptığı sert vuruşta Bilal topu çeldi. Dönen topa hareketlenen Claro'nun vuruşunda meşin yuvarlak Kayserispor savunması tarafından uzaklaştırıldı.

12'nci dakikada yayın üzerinde topla buluşan Benes'in şutu savunmadan sekti. Dönen topa hareketlenen Katongo'nun vuruşunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

13'üncü dakikada Eyüpspor kontra atağa çıktı. Legowski'nin ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Bilal yere uzanarak topu çeldi.

18'inci dakikada Cardoso'nun sol köşeden kullandığı kornerde hava topuna yükselen Onugkha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından oyun alanının dışına çıktı.

24'üncü dakikada Benes'in pasında ceza sahası yayının hemen dışında topu kontrol eden Katongo'nun sert vuruşunda top üstten auta gitti.

26'ncı dakikada Denswil, ceza sahası içinde topu Raux Yao'ya kaptırdı. Raux Yao'nun pasında ceza sahası içinde boş pozisyonda topun gelişine vuran Umut Meraş'ın şutunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından oyun alanının dışına çıktı.

31'inci dakikada Raux Yao'nun yayın dışından yaptığı plase vuruş auta gitti.

32'nci dakikada Umut Bozok'un penaltı noktası üzerinde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kale direğine çarparak oyun alanına döndü.

35'inci dakikada Makarov, rakibinden şık bir çalımla sıyrıldı. Topu süren Rus golcünün ceza sahası yayının hemen üzerinden sol ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta gitti.

45+4'üncü dakikada Kayserispor serbest vuruş kullandı. Kaleciden dönen topu takip eden Chalov'un vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. Maçın hakemi, VAR kontrolü sonrası pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle golün iptaline karar verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

50'nci dakikada Tuci'nin ceza sahası yayının üzerinden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kale direğinden döndü.

54'üncü dakikada Cardoso topa hareketlendi. Portekizli oyuncunun kaleciyle karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Jankat topu kornere çeldi.

60'ıncı dakikada Kayserispor, sol kanattan Cardoso ile köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası içinde kafa topuna yükselen Tuci'nin vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora denge geldi: 1-1.

84'üncü dakikada ceza sahası yayı üzerinden Tuci'nin yaptığı ortada Bedirhan'ın ters vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin hemen yanından kornere gitti.

86'ncı dakikada Cardoso'nun sağ kanattan yaptığı ortaya hareketlenen Benes'in ceza sahası içinde yere düşerken yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden oyun alanının dışına çıktı.

90'ıncı dakikada Cardoso'nun ceza sahası yayının üzerinden yerden yaptığı plase vuruşta top savunmaya çarparak kornere çıktı.

90+1'inci dakikada Eyüpspor yarı alanına doldurulan topta ceza sahası içinde topa yükselen Furkan'ın yere düşerken yaptığı kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta gitti.

Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kaynak: DHA

